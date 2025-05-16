Відроджена легенда: найкрасивіше авто у світі повернуть на ринок (фото)

Культовий Jaguar E-Type повернуть у виробництво. Сучасна версія знаменитої моделі збереже елегантний дизайн, бензиновий двигун та механічну КПП.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Jaguar E-Type розробила компанія Callum Designs, яка стала відомою завдяки електричному спортивному кросоверу Skye. Засновником та керівником фірми є багаторічний дизайнер Jaguar Ян Каллум.

Авто зберігає фірмовий елегантний дизайн

Він намагався максимально зберегти стиль Jaguar E-Type, проте водночас спробував осучаснити його. В його елегантних формах одразу вгадується Jaguar E-Type, та й силует із довгим капотом, зсунутим назад салоном та звуженою задньою частиною фактично не змінився.

Збережено і фірмову овальну решітку радіатора, і мигдалевидні фари, хоча оптика все ж сучасна – світлодіодні. Також з’явилися оригінальні литі диски з низькопрофільною гумою.

Салон оздоблений шкірою та деревом

Ретростиль переважає і в салоні кабріолета — там збережено і класичні циферблати приладів, і перемикачі-тумблери. В оздобленні використали шкіру та дерево.

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Характеристики Jaguar E-Type від Callum Design поки не розкривають. Відомо, що спорткар отримає потужний шести- або восьмициліндровий двигун, а також механічну КПП.

Спорткар отримає бензиновий двигун та механічну КПП

Нагадаємо, що оригінальний Jaguar E-Type випускали з рядними шістками та V12 потужністю до 270 сил. Із 1961 по 1974 рік виготовили 72 515 купе та кабріолетів. Модель стала одним із символів епохи, а Енцо Феррарі назвав Jaguar E-Type найкрасивішим авто у світі.

Між іншим, у виробництво планують повернути і найгірше авто 80-х років.

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