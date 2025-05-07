Найгірше авто 80-х повертається: показали відроджений хетчбек Zastava Yugo (фото)

Бюджетний югославський Zastava Yugo відродять і виведуть на ринок у 2027 році. Перші офіційні фото недорогого хетчбека уже опублікували.

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Про новий Yugo пише британське видання Car Magazine.

Поки представили макет авто

Поки презентували макет Zastava Yugo. Повноцінне авто покажуть на виставці Belgrad Expo 2027 року. Проєкт втілює в життя професор університету Белграда Александар Бєліч.

Зовнішність Zastava Yugo 2027 розробив молодий стиліст Дарко Марчета. У рубаних формах макета проглядаються риси найпершого Yugo 1980 року. Разом із тим, його передня частина значно агресивніша, встановлено діодні фари, спойлер та великі литі диски.

Новий Zastava Yugo залишиться тридверним хетчбеком

Як і знаменитий предок, новий Zastava Yugo є компактним тридверним хетчбеком В-класу. Його позиціонують, як доступнішу альтернативу Volkswagen Polo, Opel Corsa чи Renault Clio. У перспективі може з’явитися і п’ятидверний варіант.

Хетчбек запропонують у бензиновій та гібридній версіях

Новий Yugo планують випускати у бензиновій та гібридній модифікації, розглядається і можливість випуску електричного варіанту. Наразі не повідомляється, який виробник стане донором агрегатів — більше деталей оприлюднять восени.

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Як відомо, Zastava Yugo першого покоління випускали з 1980 по 2008 рік. В основі югославської моделі лежали FIAT 127 та 128. Випускали хетчбек та кабріолет, які в різні роки комплектували двигунами потужністю від 45 до 68 сил. Модель продавали в низці європейських країн.

Zastava Yugo 1980 року

Примітно, що через простоту та ненадійність репутація Zastava Yugo була не найкращою. Видання Complex офіційно назвало його найгіршим авто 80-х, також модель потрапила до рейтингу найгірших автомобілів усіх часів від Time.

До речі, нещодавно у виробництво повернули найвідомішу модель Audi.

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