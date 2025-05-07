Худшее авто 80-х возвращается: показали возрожденный хэтчбек Zastava Yugo (фото)

Бюджетный югославский Zastava Yugo возродят и выведут на рынок в 2027 году. Первые официальные фото недорогого хэтчбека уже опубликовали.

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О новом Yugo пишет британское издание Car Magazine.

Пока представили макет авто

Пока презентовали макет Zastava Yugo. Полноценное авто покажут на выставке Belgrad Expo 2027 года. Проект воплощает в жизнь профессор университета Белграда Александар Белич.

Внешность Zastava Yugo 2027 разработал молодой стилист Дарко Марчета. В рубленых формах макета просматриваются черты самого первого Yugo 1980 года. Вместе с тем, его передняя часть значительно агрессивнее, установлены диодные фары, спойлер и большие литые диски.

Новый Zastava Yugo останется трехдверным хэтчбеком

Как и знаменитый предок, новый Zastava Yugo является компактным трехдверным хэтчбеком В-класса. Его позиционируют, как более доступную альтернативу Volkswagen Polo, Opel Corsa или Renault Clio. В перспективе может появиться и пятидверный вариант.

Хэтчбек предложат в бензиновой и гибридной версиях

Новый Yugo планируют выпускать в бензиновой и гибридной модификации, рассматривается и возможность выпуска электрического варианта. Пока не сообщается, какой производитель станет донором агрегатов — больше деталей обнародуют осенью.

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Как известно, Zastava Yugo первого поколения выпускали с 1980 по 2008 год. В основе югославской модели лежали FIAT 127 и 128. Выпускали хэтчбек и кабриолет, которые в разные годы комплектовали двигателями мощностью от 45 до 68 сил. Модель продавалась в ряде европейских стран.

Zastava Yugo 1980 года

Примечательно, что из-за простоты и ненадежности репутация Zastava Yugo была не лучшей. Издание Complex официально назвало его худшим авто 80-х, также модель попала в рейтинг худших автомобилей всех времен от Time.

Кстати, недавно в производство вернули самую известную модель Audi.

Также Фокус писал, что возродили классический внедорожник Land Rover.