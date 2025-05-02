Известный европейский автобренд возродят после 14 лет отсутствия на рынке (фото)

В Испании возрождают марку Santana, которая обанкротилась в 2011 году. Уже появились первые изображения новой модели — недорогого рамного пикапа.

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Об этом сообщает британское издание The Sun.

Тизеры новой модели Santana попали в сеть Фото: Autocar

Возродить бренд Santana поможет совместное китайско-японское предприятие Zhengzhou Nissan, которое создано совместно с концерном Dongfeng. Производство авто наладят на предприятии в испанском городе Линарес, где ранее выпускали внедорожники Santana.

Nissan Frontier Pro Фото: Nissan

На тизерах видно, что первой моделью возрожденного бренда является рамный пикап Santana. В этом нет ничего удивительного, ведь и компания Santana Motor ранее выпускала подобные авто, и Zhengzhou Nissan имеет широкую линейку пикапов.

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Отмечается, что новая Santana будет полноприводной и дебютирует в дизельной и плагин-гибридной модификациях.

Dongfeng Z9 Фото: Nissan

Судя по изображениям, под брендом Santana будут выпускать представленный недавно пикап Dongfeng Z9 или его близнеца Nissan Frontier Pro. 5,5-метровые модели с рубленым дизайном комплектуются 2,3-литровым турбодизелем на 190 л. с. и плагин-гибридной установкой мощностью более 400 сил.

Santana PS-10 Фото: Wikipedia

Испанская компания Santana Motor была основана в 1954 году и изначально производила по лицензии Land Rover. Позже на предприятии начали производить модели Iveco и Suzuki, а также внедорожники собственной разработки Santana PS-10 и Anibal.

Между прочим, в производство возвращают и самый знаменитый Audi — модель Quattro 80-х.

Также Фокус писал, что Nissan возродит известный рамный внедорожник.