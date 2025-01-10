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Бензин, дизель или гибрид: представлен дешевый пикап Nissan (фото)

Nissan-Dongfeng Z9, пикап Nissan, новый Nissan-Dongfeng Z9
Фото: Nissan | Nissan-Dongfeng Z9 — дешевый рамный пикап

Новый Nissan-Dongfeng Z9 — недорогой рамный пикап с рубленым дизайном. Модель дебютировала в бензиновой и дизельной версиях, а позже презентуют плагин-гибрид.

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В Китае дебютировал новый Nissan-Dongfeng Z9. Бюджетный пикап уже встал на конвейер и с февраля поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Из названия модели следует, что авто является совместной разработкой Nissan и Dongfeng. Пикап отличается рубленым дизайном с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него широкая решетка радиатора и крупные фары с изогнутыми ходовыми огнями.

Nissan Z9, пикап Nissan, новый Nissan-Dongfeng Z9 Fullscreen
Пикап достигает 5,5 м в длину
Фото: Nissan

В основе авто лежит новая рамная архитектура Global Off-road Platforms. Не исключено, что на ней построят и пикап Nissan Navara следующего поколения.

Размеры Nissan-Dongfeng Z9:

  • длина — 5520 мм;
  • ширина — 1960 мм;
  • высота — 1950 мм;
  • колесная база — 3300 мм.
пикап ниссан, Nissan-Dongfeng Z9, пикап Nissan, новый Nissan-Dongfeng Z9 Fullscreen
Модель дебютировала в бензиновой и дизельной версиях
Фото: Nissan

В салоне Nissan-Dongfeng Z9 установили скошенный двухспицевый руль, цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Автомобиль получил бесключевой доступ, климат-контроль и камеру.

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Пикап Nissan дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором от Mitsubishi на 258 л. с. и 2,3-литровым 190-сильным турбодизелем от Navara. Позже линейку пополнит топовый 435-сильный плагин-гибрид с запасом хода 1100 км.

салон Nissan-Dongfeng Z9, пикап Nissan, новый Nissan-Dongfeng Z9 Fullscreen
На передней панели установили два дисплея
Фото: autohome.com.cn

Все версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а привод может быть задним или полным. Клиренс Nissan-Dongfeng Z9 составляет 270 мм, угол въезда — 36°, а съезда — 37°. Пикап может форсировать броды глубиной 90 см.

Ранее стало известно, что Nissan вернул на рынок более дешевый кроссовер.

Также Фокус писал о новом внедорожнике Honda на базе Nissan.