Бензин, дизель або гібрид: представлено дешевий пікап Nissan (фото)
Новий Nissan-Dongfeng Z9 — недорогий рамний пікап із рубаним дизайном. Модель дебютувала у бензиновій та дизельній версіях, а пізніше презентують плагін-гібрид.
У Китаї дебютував новий Nissan-Dongfeng Z9. Бюджетний пікап уже став на конвеєр і з лютого надійде у продаж. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Із назви моделі випливає, що авто є спільною розробкою Nissan та Dongfeng. Пікап вирізняється рубаним дизайном із високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього широка решітка радіатора та крупні фари з вигнутими ходовими вогнями.
В основі авто лежить нова рамна архітектура Global Off-road Platforms. Не виключено, що на ній збудують і пікап Nissan Navara наступного покоління.
Розміри Nissan-Dongfeng Z9:
- довжина — 5520 мм;
- ширина — 1960 мм;
- висота — 1950 мм;
- колісна база — 3300 мм.
У салоні Nissan-Dongfeng Z9 встановили скошене двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Автомобіль отримав безключовий доступ, клімат-контроль та камеру.Важливо
Пікап Nissan дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором від Mitsubishi на 258 к. с. та 2,3-літровим 190-сильним турбодизелем від Navara. Пізніше лінійку поповнить топовий 435-сильний плагін-гібрид із запасом ходу 1100 км.
Усі версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути заднім або повним. Кліренс Nissan-Dongfeng Z9 становить 270 мм, кут в’їзду – 36°, а з’їзду – 37°. Пікап може форсувати броди глибиною 90 см.
Раніше стало відомо, що Nissan повернув на ринок дешевший кросовер.
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