Бензин, дизель або гібрид: представлено дешевий пікап Nissan (фото)

Новий Nissan-Dongfeng Z9 — недорогий рамний пікап із рубаним дизайном. Модель дебютувала у бензиновій та дизельній версіях, а пізніше презентують плагін-гібрид.

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У Китаї дебютував новий Nissan-Dongfeng Z9. Бюджетний пікап уже став на конвеєр і з лютого надійде у продаж. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Із назви моделі випливає, що авто є спільною розробкою Nissan та Dongfeng. Пікап вирізняється рубаним дизайном із високим капотом і вертикальними задніми стійками даху. У нього широка решітка радіатора та крупні фари з вигнутими ходовими вогнями.

Пікап сягає 5,5 м завдовжки Фото: Nissan

В основі авто лежить нова рамна архітектура Global Off-road Platforms. Не виключено, що на ній збудують і пікап Nissan Navara наступного покоління.

Розміри Nissan-Dongfeng Z9:

довжина — 5520 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1950 мм;

колісна база — 3300 мм.

Модель дебютувала в бензиновій і дизельній версіях Фото: Nissan

У салоні Nissan-Dongfeng Z9 встановили скошене двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Автомобіль отримав безключовий доступ, клімат-контроль та камеру.

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Пікап Nissan дебютував із 2,0-літровим бензиновим турбомотором від Mitsubishi на 258 к. с. та 2,3-літровим 190-сильним турбодизелем від Navara. Пізніше лінійку поповнить топовий 435-сильний плагін-гібрид із запасом ходу 1100 км.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: autohome.com.cn

Усі версії оснащені 8-ступінчастим автоматом, а привід може бути заднім або повним. Кліренс Nissan-Dongfeng Z9 становить 270 мм, кут в’їзду – 36°, а з’їзду – 37°. Пікап може форсувати броди глибиною 90 см.

Раніше стало відомо, що Nissan повернув на ринок дешевший кросовер.

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