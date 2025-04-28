Nissan возродит знаменитую внедорожную модель в новом формате (фото)

Nissan планирует расширить внедорожную линейку, возродив модель Xterra. Она бросит вызов Jeep Wrangler и Ford Bronco.

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О новом Nissan Xterra рассказали на сайте Carscoops.

Информация о новом рамном внедорожнике Nissan циркулировала давно, а недавно получила подтверждение. Руководитель североамериканского филиала Nissan Кристиан Менье отметил, что стремится возродить модель Xterra и что над этим уже работают.

Nissan Xterra прекратили выпускать в 2015 году Фото: Nissan

Мало того, стало известно, что в ноябре на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе презентуют предсерийный концепт Nissan Xterra. Это будет рамный аналог Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. Планируется выпускать по 80 000 этих автомобилей в год, большинство из которых будут продаваться в Северной Америке.

Пока информации о новом Nissan Xterra немного. По предварительным данным, он будет электрифицированным: плагин-гибридная установка с бензиновым генератором позволит преодолевать примерно 110-160 км на электротяге, а общий запас хода достигнет почти 1000 км.

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Напомним, что рамный внедорожник Nissan Xterra выпускали с 1999 по 2015 год. Всего было продано более миллиона автомобилей двух поколений.

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