Nissan відродить знамениту позашляхову модель у новому форматі (фото)

Nissan планує розширити позашляхову лінійку, відродивши модель Xterra. Вона кине виклик Jeep Wrangler і Ford Bronco.

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Про новий Nissan Xterra розповіли на сайті Carscoops.

Інформація про новий рамний позашляховик Nissan циркулювала давно, а недавно отримала підтвердження. Керівник північноамериканського філіалу Nissan Крістіан Меньє зазначив, що прагне відродити модель Xterra і що над цим уже працюють.

Nissan Xterra припинили випускати в 2015 році Фото: Nissan

Мало того, стало відомо, що в листопаді на тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі презентують передсерійний концепт Nissan Xterra. Це буде рамний аналог Ford Bronco, Jeep Wrangler і Toyota 4Runner. Планується випускати по 80 000 цих автомобілів на рік, більшість з яких продаватимуть у Північній Америці.

Поки що інформації про новий Nissan Xterra небагато. За попередніми даними, він буде електрифікованим: плагін-гібридна установка з бензиновим генератором дасть змогу долати приблизно 110-160 км на електротязі, а загальний запас ходу сягне майже 1000 км.

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Нагадаємо, що рамний позашляховик Nissan Xterra випускали з 1999 по 2015 рік. Усього продали понад мільйон автомобілів двох поколінь.

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