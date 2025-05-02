Відомий європейський автобренд відродять після 14 років відсутності на ринку (фото)

В Іспанії відроджують марку Santana, яка збанкрутувала в 2011 році. Уже з’явилися перші зображення нової моделі — недорогого рамного пікапа.

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Про це повідомляє британське видання The Sun.

Тизери нової моделі Santana потрапили в мережу Фото: Autocar

Відродити бренд Santana допоможе спільне китайсько-японське підприємство Zhengzhou Nissan, яке створено спільно з концерном Dongfeng. Виробництво авто налагодять на підприємстві в іспанському місті Лінарес, де раніше випускали позашляховики Santana.

Nissan Frontier Pro Фото: Nissan

На тизерах видно, що першою моделлю відродженого бренду є рамний пікап Santana. У цьому немає нічого дивного, адже і компанія Santana Motor раніше випускала подібні авто, і Zhengzhou Nissan має широку лінійку пікапів.

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Зазначається, що нова Santana буде повнопривідною і дебютує в дизельній та плагін-гібридній модифікаціях.

Dongfeng Z9 Фото: Nissan

Судячи із зображень, під брендом Santana випускатимуть представлений недавно пікап Dongfeng Z9 або його близнюка Nissan Frontier Pro. 5,5-метрові моделі з рубаним дизайном комплектуються 2,3-літровим турбодизелем на 190 к. с. та плагін-гібридною установкою потужністю понад 400 сил.

Santana PS-10 Фото: Wikipedia

Іспанська компанія Santana Motor була заснована в 1954 році і спочатку виготовляла за ліцензією Land Rover. Пізніше на підприємстві почали виробляти моделі Iveco та Suzuki, а також позашляховики власної розробки Santana PS-10 та Anibal.

Між іншим, у виробництво повертають і найзнаменитіший Audi — модель Quattro 80-х.

Також Фокус писав, що Nissan відродить відомий рамний позашляховик.