Возрожденная легенда: самое красивое авто в мире вернут на рынок (фото)

Культовый Jaguar E-Type вернут в производство. Современная версия знаменитой модели сохранит элегантный дизайн, бензиновый двигатель и механическую КПП.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Jaguar E-Type разработала компания Callum Designs, которая стала известной благодаря электрическому спортивному кроссоверу Skye. Основателем и руководителем фирмы является многолетний дизайнер Jaguar Ян Каллум.

Авто сохраняет фирменный элегантный дизайн

Он постарался максимально сохранить стиль Jaguar E-Type, но в то же время попытался осовременить его. В его элегантных формах сразу угадывается Jaguar E-Type, да и силуэт с длинным капотом, сдвинутым назад салоном и зауженной задней частью фактически не изменился.

Сохранена и фирменная овальная решетка радиатора, и миндалевидные фары, хотя оптика все же современная — светодиодные. Также появились оригинальные литые диски с низкопрофильной резиной.

Салон отделан кожей и деревом

Ретростиль преобладает и в салоне кабриолета — там сохранены и классические циферблаты приборов, и переключатели-тумблеры. В отделке использовали кожу и дерево.

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Характеристики Jaguar E-Type от Callum Design пока не раскрывают. Известно, что спорткар получит мощный шести- или восьмицилиндровый двигатель, а также механическую КПП.

Спорткар получит бензиновый двигатель и механическую КПП

Напомним, что оригинальный Jaguar E-Type выпускался с рядными шестерками и V12 мощностью до 270 сил. С 1961 по 1974 год изготовили 72 515 купе и кабриолетов. Модель стала одним из символов эпохи, а Энцо Феррари назвал Jaguar E-Type самым красивым авто в мире.

Между прочим, в производство планируют вернуть и худшее авто 80-х годов.

Также Фокус писал, что на рынок возвращается самый знаменитый Audi.