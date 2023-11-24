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Авто

Экс-дизайнер Aston Martin показал скоростной электрический внедорожник (видео)

Callum Skye, новый Callum Skye, электрический внедорожник
Callum Skye — небольшой электрический багги

Callum Skye — компактный электрический багги с четырехместным салоном. Он весит немногим более тонны и способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

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В Великобритании презентован новый Callum Skye. Компактный электрический внедорожник поступит в производство с весны 2024 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Callum Skye, новый Callum Skye, электрический внедорожник Fullscreen
Авто разработал бывший дизайнер Aston Martin

Создателем электрокара является знаменитый британский стилист Ян Каллум, разработавший дизайн Jaguar F-Type, Aston Martin DB7, DB9 и Vanquish. Впрочем, компактный четырехместный внедорожник длиной 4 м выполнен в нетипичном для Каллума стиле.

новый Callum Skye, Callum Skye, электрический внедорожник Fullscreen
Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд

У Callum Skye высокая оконная линия, изогнутая крыша и короткие светы кузова. Двери дополнены прозрачными вставками. Крылья у багги минимальные, а колеса "обуты" во внедорожную резину.

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В основе авто лежит пространственная рама, а его масса составит всего 1150 кг. Callum Skye получил два мотора и способен разогнаться до 100 км/ч занимает менее 4 с. Аккумуляторная батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 275 км.

В 2024 году выпустят первую партию из 50 Callum Skye. Электрический внедорожник будет стоить около 100 тыс. фунтов стерлингов ($125 000).

Ранее Фокус сообщал, что создатель "Мивины" презентовал электрокроссовер с запасом хода 450 км.

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