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Авто

В Европе возродили знаменитого производителя роскошных авто, созданного украинцем (фото)

Saoutchik Torpedo S, Яков Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT
Saoutchik Torpedo S стал дебютной моделью возрожденной компании

Ателье Saoutchik, созданное украинцем Яковом Савчиком, возвращается. Первую модель возрожденной компании презентовали на выставке Top Mraques в Монако.

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Подробности спорткара раскрыли на официальном сайте фирмы Saoutchik.

Mercedes Saoutchik Torpedo, Яков Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Авто является современным преемником Mercedes 300 SL Roadster

Известный бренд с украинскими корнями вернули к жизни в Нидерландах под руководством дизайнера Угура Сахина. Именно он и создал первую модель Saoutchik Torpedo S.

Двухместный спорткар является современной вариацией на тему классического Mercedes 300 SL Roadster 1958 года. Saoutchik Torpedo S очень похож на свой прообраз — имеет длинный капот, большие круглые фары, "жабры" на боковинах и зауженную заднюю часть.

Saoutchik Torpedo, Яков Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Спорткар оснастили 625-сильным V8 твин-турбо

Впрочем, кузов изготовили из современного карбона. Салон Saoutchik Torpedo S отделан дорогой кожей и полированным алюминием.

В основе авто лежит Mercedes-AMG GT первого поколения, однако мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 625 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Mercedes Saoutchik, Яков Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Цена Saoutchik Torpedo S составляет 1,8 миллиона долларов

Всего выпустят всего 15 таких спорткаров. Цена Mercedes Saoutchik Torpedo S составляет 1,8 миллиона долларов.

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Напомним, что ателье Saoutchik работало в пригороде Парижа с 1905 по 1955 год и специализировалось на эксклюзивных заказных кузовах для дорогих авто. Его основателем и многолетним руководителем был выходец из Украины Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия — Савчук), который в детстве с семьей переехал во Францию.

Салон Mercedes AMG GT, Saoutchik Torpedo S, Яков Савчик, Mercedes 300SL, Mercedes-AMG GT Fullscreen
Салон отделан кожей и алюминием

Яков Савчик разрабатывал смелый авангардный дизайн для Rolls-Royce, Mercedes, Cadillac, Hispano-Suiza, Pegaso. Некоторые авто его работы стоят несколько миллионов долларов. О стилисте из Украины можно прочитать в статье Фокуса.

Между прочим, недавно возродили самое красивое авто в мире.

Также Фокус писал, что на рынок возвращается самый известный Audi.