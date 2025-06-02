Легенда 50-х: в Україні виставили на продаж найзнаменитіший Cadillac (фото)

В Одесі продається знамените купе Cadillac DeVille 1959 року. Це одна з найвідоміших моделей в історії американської марки.

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Подробиці Cadillac DeVille розкрили на Auto.ria.

Авто оснащене великими задніми кілями Фото: auto.ria.com

Cadillac 1959 року – "зірка" своєї епохи. Преміальне авто стало культовим і свого часу саме така машина була в гаражі Елвіса Преслі.

Велике 5,7-метрове купе Cadillac DeVille є яскравим представником стилю "Детройтське барокко" 50-х. У нього величезні килі ззаду, а в оздобленні використано чимало хрому. Конкретно це авто має опцію Continental Kit із запасним колесом у металевому кожусі ззаду.

Cadillac DeVille 1959 року сягає 5,7 м завдовжки Фото: auto.ria.com

Для свого часу Cadillac DeVille був доволі інноваційним. Авто оснащене підсилювачем керма, кондиціонером та електросклопідіймачами. За доплату для цієї моделі пропонували електропривід сидінь та круїз-контроль.

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Під капотом Cadillac DeVille 1959 року встановлено великий 6,4-літровий V8 потужністю 340 к. с. Із 4-ступінчастим автоматом купе здатне розігнатися до 185 км/год.

Купе пройшло реставрацію Фото: auto.ria.com

Конкретно цей автомобіль має пробіг 53 тис. км. Він відреставрований і свого часу брав участь у автофестивалі OldCarLand. Ціна Cadillac DeVille 1959 року – 120 000 доларів.

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