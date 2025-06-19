Ціна $150 000 і запас ходу 725 км: в Україну привезли електрокар Cadillac Escalade (фото)

В Україну приїхав новий Cadillac Escalade IQ. Гігантський позашляховик став надпотужним 760-сильним електрокаром.

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Електромобіль Cadillac Escalade IQ зовсім недавно вийшов на ринок і наразі офіційно продається лише у Північній Америці. Саме звідти авто потрапило до України. Його світлини опублікували на сторінці EV Club Ukraine у Facebook.

Позашляховик сягаэ 5,7 м завдовжки Фото: EV Club Ukraine

Новий Cadillac Escalade IQ коштує від 132 000 доларів, проте цей позашляховик у дорожчій комплектації коштує $151 000. Гігантський позашляховик вирізняється солідним масивним дизайном та сягає 5,7 м завдовжки. Між іншим, нещодавно презентували подовжений 5,8-метровий варіант моделі.

Запас ходу авто сягає 725 км Фото: EV Club Ukraine

Салон Cadillac Escalade IQ оздоблений шкірою та деревом. На всю ширину передньої панелі розтягнули 55-дюймовий дисплей. Також є окремі монітори для задніх пасажирів.

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Електрокар пропонують у версіях на 7 і 8 місць. Об’єм багажника становить 670 л із трьома рядами крісел, 1958 л – із двома та 3374 л – із одним. Також є 345-літровий передній відсік.

На всю передню панель розтягнули дисплей Фото: EV Club Ukraine

Крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є 24-дюймові диски, камери кругового огляду, система нічного бачення, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху Super Cruise.

Модель пропонують у версіях на 7 та 8 місць Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Escalade IQ збудований на платформі Ultium від GMC Hummer EV. Два його електромотори на піку розвивають 760 к. с. та 1063 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с.

Позашляховик оснащений 24-дюймовими колесами Фото: EV Club Ukraine

Із акумуляторною батареєю на 212 кВт∙год запас ходу становить 725 км, а її швидка (потужністю 350 кВт) зарядка на 20% займає усього 10 хвилин. В арсеналі авто –пневмопідвіска зі змінним кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють їздити по діагоналі.

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