Ціна $150 000 і запас ходу 725 км: в Україну привезли електрокар Cadillac Escalade (фото)
В Україну приїхав новий Cadillac Escalade IQ. Гігантський позашляховик став надпотужним 760-сильним електрокаром.
Електромобіль Cadillac Escalade IQ зовсім недавно вийшов на ринок і наразі офіційно продається лише у Північній Америці. Саме звідти авто потрапило до України. Його світлини опублікували на сторінці EV Club Ukraine у Facebook.
Новий Cadillac Escalade IQ коштує від 132 000 доларів, проте цей позашляховик у дорожчій комплектації коштує $151 000. Гігантський позашляховик вирізняється солідним масивним дизайном та сягає 5,7 м завдовжки. Між іншим, нещодавно презентували подовжений 5,8-метровий варіант моделі.
Салон Cadillac Escalade IQ оздоблений шкірою та деревом. На всю ширину передньої панелі розтягнули 55-дюймовий дисплей. Також є окремі монітори для задніх пасажирів.
Електрокар пропонують у версіях на 7 і 8 місць. Об’єм багажника становить 670 л із трьома рядами крісел, 1958 л – із двома та 3374 л – із одним. Також є 345-літровий передній відсік.
Крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є 24-дюймові диски, камери кругового огляду, система нічного бачення, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху Super Cruise.
Електромобіль Cadillac Escalade IQ збудований на платформі Ultium від GMC Hummer EV. Два його електромотори на піку розвивають 760 к. с. та 1063 Нм. Розгін до 100 км/год займає 5 с.
Із акумуляторною батареєю на 212 кВт∙год запас ходу становить 725 км, а її швидка (потужністю 350 кВт) зарядка на 20% займає усього 10 хвилин. В арсеналі авто –пневмопідвіска зі змінним кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють їздити по діагоналі.
Між іншим, нещодавно в Києві помітили і перший електричний "Гелендваген".
Також Фокус розповідав, що в Україні продають знаменитий Cadillac 1959 року.