730 сил і велике антикрило: у Києві помітили рідкісний заряджений суперкар Mercedes (фото)

У Києві сфотографували купе Mercedes AMG GT 2019 року в зарядженій версії Black Series. Надпотужний німецький суперкар є одним із найекстремальніших авто в Україні.

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Mercedes AMG GT Black Series випускали невеликими серіями з 2020 по 2023 рік та продавали за 335 тис. євро. Це перше авто цієї моделі в Україні. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Topcars UA

Black Series – трекова версія Mercedes AMG GT. Свого часу це купе встановило рекорд кола на автодромі Нюрбургринг.

Авто оснащене 730-сильним V8 і стартує до сотні за 3,2 с Фото: Topcars UA

Суперкар Mercedes AMG GT Black Series оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 730 к. с. і 800 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с, а до 200 км/год – за 9 с. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

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Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма. Також передбачені активні стабілізатори та спортивний диференціал.

Фото: Topcars UA

За рахунок карбонових капота, кришки багажника, крил та деталей підвіски масу авто знизили на 35 кг (до 1520 кг). З вуглеволокна також виготовили обвіс та величезне антикрило, які забезпечують 400 кг притискної сили при 250 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Mercedes-Benz

Салон купе Mercedes AMG GT Black Series оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном. Крім того, авто отримало спортивні сидіння.

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