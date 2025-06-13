900-сильна ракета: у Києві з'явився надпотужний "Гелендваген" за 27 мільйонів (фото)

У Києві сфотографували екстремальний Brabus 900 Rocket Edition. Це одна з найпотужніших та найшвидших версій «Гелендвагена».

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Це один із перших Mercedes Brabus 900 Rocket Edition в Україні. Ціна "Гелендвагена" у такому виконанні становить приблизно 650 000 доларів або 27 мільйонів гривень. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

900-сильний позашляховик розганяється до сотні за 3,7 с Фото: Topcars UA

Цифровий індекс у назві автомобіля вказує на потужність двигуна – після доопрацювання 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 900 к. с. Піковий крутний момент зріс до 1250 Н∙м.

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Mercedes Brabus 900 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. Також встановлено спортивний боковий вихлоп.

Позашляховик отримав карбонові колеса Фото: Topcars UA

Тюнінг "Гелендвагена" від Brabus також включає фірмову решітку радіатора, карбонові обвіс, капот, декор і розширювачі арок. Із вуглеволокна також виконані антикрило на даху та 23-дюймові колісні диски.

Салон оздоблено шкірою та карбоном Фото: brabus.com

У Brabus пропонують і доопрацювання салону Mercedes G-Class. Його оздоблюють дорогою шкірою та карбоном. Позашляховик випускають невеликими партіями.

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