900-сильная ракета: в Киеве появился сверхмощный "Гелендваген" за 27 миллионов (фото)

В Киеве сфотографировали экстремальный Brabus 900 Rocket Edition. Это одна из самых мощных и быстрых версий "Гелендвагена".

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Это один из первых Mercedes Brabus 900 Rocket Edition в Украине. Цена "Гелендвагена" в таком исполнении составляет примерно 650 000 долларов или 27 миллионов гривен. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

900-сильный внедорожник разгоняется до сотни за 3,7 с Фото: Topcars UA

Цифровой индекс в названии автомобиля указывает на мощность двигателя — после доработки 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 900 л.с. Пиковый крутящий момент вырос до 1250 Н∙м.

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Mercedes Brabus 900 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Также установлен спортивный боковой выхлоп.

Внедорожник получил карбоновые колеса Фото: Topcars UA

Тюнинг "Гелендвагена" от Brabus также включает фирменную решетку радиатора, карбоновые обвес, капот, декор и расширители арок. Из углеволокна также выполнены антикрыло на крыше и 23-дюймовые колесные диски.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

В Brabus предлагают и доработку салона Mercedes G-Class. Его отделывают дорогой кожей и карбоном. Внедорожник выпускают небольшими партиями.

Между прочим, недавно в Киеве видели брутальный спортивный внедорожник Ford Bronco Raptor.

Также Фокус писал, что в столице сфотографировали мощный тюнингованный кроссовер Lamborghini.