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730 сил и большое антикрыло: в Киеве заметили редкий заряженный суперкар Mercedes (фото)

Mercedes AMG GT Black Series, Mercedes AMG GT, суперкар Mercedes
Фото: Topcars UA | Mercedes AMG GT Black Series — редкая заряженная версия суперкара — редкая заряженная версия

В Киеве сфотографировали купе Mercedes AMG GT 2019 года в заряженной версии Black Series. Сверхмощный немецкий суперкар является одним из самых экстремальных авто в Украине.

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Mercedes AMG GT Black Series выпускали небольшими сериями с 2020 по 2023 год и продавали за 335 тыс. евро. Это первое авто этой модели в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

суперкар мерседес, Mercedes AMG GT, Mercedes AMG GT Black Series, суперкар Mercedes Fullscreen
Сзади установлено большое антикрыло
Фото: Topcars UA

Black Series — трековая версия Mercedes AMG GT. В свое время это купе установило рекорд круга на автодроме Нюрбургринг.

Mercedes AMG GT, Mercedes AMG GT Black Series, суперкар Mercedes Fullscreen
Авто оснащено 730-сильным V8 и стартует до сотни за 3,2 с
Фото: Topcars UA

Суперкар Mercedes AMG GT Black Series оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 730 л. с. и 800 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а до 200 км/ч — за 9 с. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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Замедляют авто карбоново-керамические тормоза. Также предусмотрены активные стабилизаторы и спортивный дифференциал.

мерседес антикрыло, Mercedes AMG GT, Mercedes AMG GT Black Series, суперкар Mercedes Fullscreen
Фото: Topcars UA

За счет карбоновых капота, крышки багажника, крыльев и деталей подвески массу авто снизили на 35 кг (до 1520 кг). Из углеволокна также изготовили обвес и огромное антикрыло, которые обеспечивают 400 кг прижимной силы при 250 км/ч.

Салон Mercedes AMG GT Black, суперкар Mercedes Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла
Фото: Mercedes-Benz

Салон купе Mercedes AMG GT Black Series отделан кожей, алькантарой и карбоном. Кроме того, авто получило спортивные сиденья.

Между прочим, недавно в Киеве появился заряженный 900-сильный "Гелендваген".

Также Фокус писал, что в Украину привезли раритетные коллекционные спорткары BMW.