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В Киеве заметили новейший спортивный электрокроссовер от Volvo без заднего стекла (фото)

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Фото: Topcars UA | Polestar 4 — новый электрический купе-кроссовер

В Украине появился новый Polestar 4. Нестандартный электрический кроссовер от Volvo сфотографировали в Киеве.

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Электромобиль Polestar 4 завезли в Украину неофициально, ведь шведский бренд не представлен на нашем рынке. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Электрокар не имеет лобового стекла
Фото: Topcars UA

Новый Polestar 4 — 4,8-метровый электрический купе-кроссовер с обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и заостренная задняя часть. Боковые окна являются безрамочными, а заднее стекло в авто отсутствует (его заменяют камеры).

Салон Polestar 4, новый Polestar, кроссовер Polestar, электромобиль Polestar Fullscreen
На передней панели установили два экрана
Фото: Polestar

В салоне Polestar 4 2025 установили цифровой щиток приборов и 15,4-дюймовый дисплей, также есть проекция на лобовое стекло с изменяемой графикой. Передние кресла разделены высоким двухуровневым тоннелем. Топовая комплектация включает четырехзонный климат-контроль, электропривод передних и подогрев всех сидений.

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Конкретно этот электромобиль Polestar 4 в версии Long Range Dual Motor оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 544 л.с. и 686 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 180 км/ч.

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Электрокроссовер получил тормоза Brembo
Фото: Topcars UA

Все электрокроссоверы Polestar 4 оснащены батареей емкостью 102 кВт∙ч. 544-сильная версия имеет запас хода 590 км. Замедляют авто тормоза Brembo.

Между прочим, недавно в Украине появился флагманский электрокроссовер Volvo.

Также Фокус рассказывал о внедорожном кроссовере Subaru в Киеве.