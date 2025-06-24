У Києві помітили новітній спортивний електрокросовер від Volvo без заднього скла (фото)

В Україні з’явився новий Polestar 4. Нестандартний електричний кросовер від Volvo сфотографували в Києві.

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Електромобіль Polestar 4 завезли в Україну неофіційно, адже шведський бренд не представлений на нашому ринку. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електрокар не має лобового скла Фото: Topcars UA

Новий Polestar 4 – 4,8-метровий електричний купе-кросовер із обтічним дизайном. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари та загострена задня частина. Бокові вікна є безрамковими, а заднє скло в авто відсутнє (його заміняють камери).

На передній панелі встановили два екрани Фото: Polestar

У салоні Polestar 4 2025 встановили цифровий щиток приладів та 15,4-дюймовий дисплей, також є проєкція на лобове скло зі змінною графікою. Передні крісла розділені високим дворівневим тунелем. Топова комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, електропривід передніх та підігрів усіх сидінь.

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Конкретно цей електромобіль Polestar 4 у версії Long Range Dual Motor оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 544 к. с. та 686 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 180 км/год.

Електрокросовер отримав гальма Brembo Фото: Topcars UA

Усі електрокросовери Polestar 4 оснащений батареєю ємністю 102 кВт∙год. 544-сильна версія має запас ходу 590 км. Сповільнюють авто гальма Brembo.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явився флагманський електрокросовер Volvo.

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