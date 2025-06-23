В Україні з'явився флагманський електромобіль Volvo із запасом ходу понад 600 км (фото)
На український ринок вийшов новий Volvo EX90. Один із перших електрокросоверів уже потрапив на фото.
Електромобіль Volvo EX90 2025 помітили на парковці одного з автосалонів неподалік Києва. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Новий Volvo EX90 — флагманський кросовер шведського бренду. Сімейна модель сягає 5 м завдовжки та вирізняється стриманим дизайном із тоненькими Т-подібними фарами.
Кросовер Volvo EX90 пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а також у флагманському чотиримісному варіанті Excellence. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та 14,5-дюймовий портретний тачскрін.
Базова комплектація Volvo EX90 2025 (за 3,48 млн гривень) включає 20-дюймові диски, панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, камеру, акустику Bose, широкий набір систем безпеки, електропривід сидінь та кермової колонки.
Новий Volvo EX90 в Україні пропонують у двомоторних повнопривідних версіях на 408 і 517 к. с. Конкретно це авто – 408-сильне: воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 180 км/год.
Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу становить 616 км, а швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.
Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новий сімейний кросовер Volkswagen.
Також Фокус розповідав про новий електрифікований кросовер Volvo XC70.