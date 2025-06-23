В Україні з'явився флагманський електромобіль Volvo із запасом ходу понад 600 км (фото)

На український ринок вийшов новий Volvo EX90. Один із перших електрокросоверів уже потрапив на фото.

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Електромобіль Volvo EX90 2025 помітили на парковці одного з автосалонів неподалік Києва. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер доступний у версіях на 408 і 517 сил Фото: Topcars UA

Новий Volvo EX90 — флагманський кросовер шведського бренду. Сімейна модель сягає 5 м завдовжки та вирізняється стриманим дизайном із тоненькими Т-подібними фарами.

Кросовер Volvo EX90 пропонують у версіях на 6 та 7 місць, а також у флагманському чотиримісному варіанті Excellence. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та 14,5-дюймовий портретний тачскрін.

У салоні встановили портретний тачскрін Фото: Volvo

Базова комплектація Volvo EX90 2025 (за 3,48 млн гривень) включає 20-дюймові диски, панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, камеру, акустику Bose, широкий набір систем безпеки, електропривід сидінь та кермової колонки.

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Новий Volvo EX90 в Україні пропонують у двомоторних повнопривідних версіях на 408 і 517 к. с. Конкретно це авто – 408-сильне: воно здатне розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і розвинути 180 км/год.

Запас ходу електрокара становить 616 км Фото: Topcars UA

Електрокросовер оснащений батареєю ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу становить 616 км, а швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

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