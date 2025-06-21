VW Tiguan на максималках: в Україні з'явився новий сімейний кросовер Volkswagen (фото)

На український ринок виходить новий Volkswagen Tayron. Старший брат Volkswagen Tiguan доступний у бензиновій та дизельній версіях.

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Кросовер Volkswagen Tayron є заміною VW Tiguan Allspace. Інформація про нього з’явилася на офіційному сайті Volkswagen в Україні.

Кросовер подовжили на 23 см Фото: Volkswagen

Як і попередник, новий VW Tayron є фактично подовженим (на 23 см) Volkswagen Tiguan третього покоління. Дві моделі дуже схожі зовні та й компонування салону в них однакове – із великим 12,9-дюймовим тачскріном та селектором КПП на кермовій колонці.

Volkswagen Tayron 2025 запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Із трьома рядами крісел об’єм багажника становить 345 л, із двома – 850-885 л, а з одним – 1905-2090 л.

Комплектація включає 12,9-дюймовий тачскрін Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen Tayron стартує в Україні із двома 2,0-літровими турбомоторами – 265-сильним бензиновим та 193-сильним дизельним. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 6,1 с. Обидві версії є повнопривідними та оснащені 7-ступінчастим роботом DSG.

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Початкова комплектація Volkswagen Tayron Elegance (2 087 994 грн) включає безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, масаж сидінь, підігрів керма, передніх та задніх крісел.

Модель пропонують у версіях на 5 та 7 місць Фото: Volkswagen

Варіант R-Line Platinum (2 328 823 грн) додає 19-дюймові диски, матричні фари, панорамний дах, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху Travel Assist, шкіряні спортивні сидіння з акліматизацією і пам’яттю налаштувань.

Між іншим, на український ринок виходить і позашляховий кросовер Jeep із витратою 5,6 л на 100 км.

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