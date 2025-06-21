VW Tiguan на максималках: в Украине появился новый семейный кроссовер Volkswagen (фото)

На украинский рынок выходит новый Volkswagen Tayron. Старший брат Volkswagen Tiguan доступен в бензиновой и дизельной версиях.

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Кроссовер Volkswagen Tayron является заменой VW Tiguan Allspace. Информация о нем появилась на официальном сайте Volkswagen в Украине.

Кроссовер удлинили на 23 см Фото: Volkswagen

Как и предшественник, новый VW Tayron является фактически удлиненным (на 23 см) Volkswagen Tiguan третьего поколения. Две модели очень похожи внешне да и компоновка салона у них одинаковая — с большим 12,9-дюймовым тачскрином и селектором КПП на рулевой колонке.

Volkswagen Tayron 2025 предложат в версиях на 5 и 7 мест. С тремя рядами кресел объем багажника составляет 345 л, с двумя — 850-885 л, а с одним — 1905-2090 л.

Комплектация включает 12,9-дюймовый тачскрин 12,9-дюймовый тачскрин Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Tayron стартует в Украине с двумя 2,0-литровыми турбомоторами — 265-сильным бензиновым и 193-сильным дизельным. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 6,1 с. Обе версии являются полноприводными и оснащены 7-ступенчатым роботом DSG.

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Начальная комплектация Volkswagen Tayron Elegance (2 087 994 грн) включает бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, массаж сидений, подогрев руля, передних и задних кресел.

Модель предлагают в версиях на 5 и 7 мест Фото: Volkswagen

Вариант R-Line Platinum (2 328 823 грн) добавляет 19-дюймовые диски, матричные фары, панорамную крышу, камеры кругового обзора, систему полуавтономного движения Travel Assist, кожаные спортивные сиденья с акклиматизацией и памятью настроек.

Между прочим, на украинский рынок выходит и внедорожный кроссовер Jeep с расходом 5,6 л на 100 км.

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