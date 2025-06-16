На украинский рынок выходит новый Suzuki Vitara 2025 — как изменился кроссовер (фото)

В Украине появился новый Suzuki Vitara. Недорогой компактный кроссовер прошел модернизацию и получил иной мотор.

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Кроссовер Suzuki Vitara 2025 модельного года отличается от предшественника измененной передней частью. В салоне установили более современную мультимедийную систему с новым дисплеем (с диагональю 7 или 9 дюймов). Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте Suzuki в Украине.

Новый Suzuki Vitara выходит на украинский рынок со 140-сильным турбомотором Фото: Suzuki

Новый Suzuki Vitara в Украине дебютировал с 1,4-литровым 140-сильным турбомотором Boosterjet без "мягкой" гибридной установки (она появится в предложении позже). В последние годы модель не предлагалась с этой версией двигателя, зато им комплектовался старший кроссовер Suzuki S-Cross.

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Suzuki Vitara 2025 доступен с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, передним или полным приводом.

Цена Suzuki Vitara в Украине стартует с 939 900 гривен. Базовый вариант GL получил бесключевой доступ, кондиционер, камеру заднего вида, датчики дождя и света, 6 подушек безопасности.

Кроссовер получил более современную мультимедийную систему Фото: Suzuki

Вариант GL+ (от 1 049 000 гривен) добавляет климат-контроль и круиз-контроль. В топовой версии GLX (от 1 230 000 гривен) салон отделан искусственной кожей и замшей, есть 17-дюймовые литые диски, диодные фары и парктроник.

Между прочим, на европейский рынок выходит электрический кроссовер Suzuki eVitara.

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