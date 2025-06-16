На український ринок виходить новий Suzuki Vitara 2025 — як змінився кросовер (фото)

В Україні з’явився новий Suzuki Vitara. Недорогий компактний кросовер пройшов модернізацію та отримав інакший мотор.

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Кросовер Suzuki Vitara 2025 модельного року відрізняється від попередника зміненою передньою частиною. У салоні встановили сучаснішу мультимедійну систему з новим дисплеєм (із діагоналлю 7 або 9 дюймів). Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Suzuki в Україні.

Новий Suzuki Vitara виходить на український ринок зі 140-сильним турбомотором Фото: Suzuki

Новий Suzuki Vitara в Україні дебютував із 1,4-літровим 140-сильним турбомотором Boosterjet без "м’якої" гібридної установки (вона з’явиться у пропозиції пізніше). В останні роки модель не пропонували із цією версією двигуна, зате ним комплектували старший кросовер Suzuki S-Cross.

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Suzuki Vitara 2025 доступний із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП, переднім чи повним приводом.

Ціна Suzuki Vitara в Україні стартує з 939 900 гривень. Базовий варіант GL отримав безключовий доступ, кондиціонер, камеру заднього виду, датчики дощу та світла, 6 подушок безпеки.

Кросовер отримав сучаснішу мультимедійну систему Фото: Suzuki

Варіант GL+ (від 1 049 000 гривень) додає клімат-контроль та круїз-контроль. У топовій версії GLX (від 1 230 000 гривень) салон оздоблений штучною шкірою і замшею, є 17-дюймові литі диски, діодні фари та парктронік.

Між іншим, на європейський ринок виходить електричний кросовер Suzuki eVitara.

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