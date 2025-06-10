Suzuki випустить потужний та економічний кросовер на базі Toyota RAV4 (фото)
Кросовер Toyota RAV4 невдовзі отримає побратима з емблемою Suzuki. Модель Across пропонуватимуть виключно в потужному гібридному виконанні.
Про це стало відомо сайту Motor.es.
Інформацію про розробку Suzuki Across другого покоління підтвердили в нідерландському представництві японського бренду. Модель презентують у першому кварталі 2026 року.
Як відомо, кросовер Suzuki Across, по суті, є близнюком Toyota RAV4. Оскільки зовсім недавно дебютував новий RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь у Across.Важливо
Очікується, що, як і попередник, новий Suzuki Across відрізнятиметься від Toyota RAV4 лише дизайном передньої частини та інакшим кермом у салоні. Отже, авто збереже рубаний стиль, але стане дещо більшим та просторішим усередині.
Як і раніше, кросовер Suzuki Across комплектуватимуть топовим силовим агрегатом RAV4 – плагін-гібридною установкою із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів.
У Toyota RAV4 2026 тепер одразу дві плагін-гібридні версії – 268-сильна передньопривідна та 320-сильна повнопривідна. Запас ходу в електричному режимі зріс до 100 км. Наразі представники Suzuki не повідомляють, чи новий Across отримає обидва цих варіанти.
Між іншим, на європейський ринок виходить перший електромобіль Suzuki.
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