Suzuki випустить потужний та економічний кросовер на базі Toyota RAV4 (фото)

Кросовер Toyota RAV4 невдовзі отримає побратима з емблемою Suzuki. Модель Across пропонуватимуть виключно в потужному гібридному виконанні.

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Про це стало відомо сайту Motor.es.

Інформацію про розробку Suzuki Across другого покоління підтвердили в нідерландському представництві японського бренду. Модель презентують у першому кварталі 2026 року.

Від Toyota RAV4 новий Suzuki Across відрізнятиметься дизайном передньої частини Фото: Toyota

Як відомо, кросовер Suzuki Across, по суті, є близнюком Toyota RAV4. Оскільки зовсім недавно дебютував новий RAV4 шостої генерації, то тепер прийшов час для зміни поколінь у Across.

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Очікується, що, як і попередник, новий Suzuki Across відрізнятиметься від Toyota RAV4 лише дизайном передньої частини та інакшим кермом у салоні. Отже, авто збереже рубаний стиль, але стане дещо більшим та просторішим усередині.

Як і раніше, кросовер Suzuki Across комплектуватимуть топовим силовим агрегатом RAV4 – плагін-гібридною установкою із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів.

У Toyota RAV4 2026 тепер одразу дві плагін-гібридні версії – 268-сильна передньопривідна та 320-сильна повнопривідна. Запас ходу в електричному режимі зріс до 100 км. Наразі представники Suzuki не повідомляють, чи новий Across отримає обидва цих варіанти.

Між іншим, на європейський ринок виходить перший електромобіль Suzuki.

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