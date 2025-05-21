Оголошено дату прем'єри нового кросовера Toyota RAV4 в Україні (фото)
Нова Toyota RAV4 шостого покоління з’явиться на українському ринку в 2026 році. Кросовер представили виключно в гібридних версіях.
Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota в Україні.
Кросовер Toyota RAV4 нової генерації очікується в Україні у середині 2026 року. Модель поступово виводитимуть на ринки різних країн із кінця нинішнього року.
Як відомо, нинішній кросовер Toyota RAV4 в Україні є одним із найпопулярніших нових авто на ринку та наймасовішим гібридом.
Саме в гібридних версіях і дебютувала нова Toyota RAV4 2026, а от інформації про бензинові модифікації наразі немає (їх можуть залишити в окремих країнах).Важливо
Стандартний гібрид Toyota RAV4 2026 став потужнішим – 229 к. с. із переднім приводом та 236 к. с. – із повним. Плагін-гібрид Toyota RAV4 PHEV дебютував у 268-сильному передньопривідному та 320-сильному повнопривідному варіантах. Потужніший кросовер здатен розігнатися до сотні за 5,8 с, а запас ходу на електротязі зріс до 100 км.
Нова Toyota RAV4 підросла до 4,6 м завдовжки, а її зовнішність стала виразнішою. У лінійці з’явилися версії GR Sport та Woodland з інакшим дизайном передньої частини.
У салоні Toyota RAV4 2026 встановили сучасний віртуальний щиток приладів і нову мультимедійну систему із великим (до 12,9 дюйма) тачскріном, а також мініатюрний джойстик КПП.
Між іншим, нещодавно дебютував найбільший електрокросовер Toyota для сім'ї.
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