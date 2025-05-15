В Україні злетів попит на гібриди: які нові та вживані моделі купують найбільше (фото)

Українці стали купувати значно більше гібридних автомобілів. Найбільшим попитом користуються моделі Toyota.

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За квітень 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів. Порівняно з березнем відзначається зростання продажів на 28,5%, а порівняно з квітнем 2024 року – одразу на 46%.

Toyota Prius лідирує у вживаному сегменті Фото: Toyota

Примітно, що частка нових гібридів виросла з 51% до 63% (1,7 тис. авто).

Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota. Японський бренд займає перше місце як у новому, так і у вживаному сегменті. Серед нових авто лідирує гібридний кросовер Toyota RAV4, також варто відзначити досить високий попит на недешевий преміальний Audi Q8.

Топ 3 найпопулярніших нових гібриди в Україні за квітень 2025 року:

Toyota RAV4 – 268 проданих авто. Audi Q8 – 112 од. Toyota Yaris Cross – 109 од.

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У вживаному сегменті перше місце посідає гібрид Toyota Prius.

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

Toyota Prius – 74 зареєстрованих авто. Kia Niro – 58 од. Toyota RAV4 – 47 од.

Між іншим, на українському ринку суттєво виріс і попит на електромобілі.

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