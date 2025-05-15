В Україні злетів попит на гібриди: які нові та вживані моделі купують найбільше (фото)
Українці стали купувати значно більше гібридних автомобілів. Найбільшим попитом користуються моделі Toyota.
Статистику продажів гібридів опублікувала асоціація "Укравтопром".
За квітень 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів. Порівняно з березнем відзначається зростання продажів на 28,5%, а порівняно з квітнем 2024 року – одразу на 46%.
Примітно, що частка нових гібридів виросла з 51% до 63% (1,7 тис. авто).
Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota. Японський бренд займає перше місце як у новому, так і у вживаному сегменті. Серед нових авто лідирує гібридний кросовер Toyota RAV4, також варто відзначити досить високий попит на недешевий преміальний Audi Q8.
Топ 3 найпопулярніших нових гібриди в Україні за квітень 2025 року:
- Toyota RAV4 – 268 проданих авто.
- Audi Q8 – 112 од.
- Toyota Yaris Cross – 109 од.
У вживаному сегменті перше місце посідає гібрид Toyota Prius.
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:
- Toyota Prius – 74 зареєстрованих авто.
- Kia Niro – 58 од.
- Toyota RAV4 – 47 од.
Між іншим, на українському ринку суттєво виріс і попит на електромобілі.
Також Фокус писав, що в Україні з'явився доступний гібрид MG з витратою 5,2 л/100 км.