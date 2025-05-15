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Авто

В Україні злетів попит на гібриди: які нові та вживані моделі купують найбільше (фото)

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 залишається найпопулярнішим гібридом в Україні

Українці стали купувати значно більше гібридних автомобілів. Найбільшим попитом користуються моделі Toyota.

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Статистику продажів гібридів опублікувала асоціація "Укравтопром".

За квітень 2025 року першу реєстрацію в Україні пройшли понад 2,7 тис. гібридних легкових автомобілів. Порівняно з березнем відзначається зростання продажів на 28,5%, а порівняно з квітнем 2024 року – одразу на 46%.

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Toyota Prius лідирує у вживаному сегменті
Фото: Toyota

Примітно, що частка нових гібридів виросла з 51% до 63% (1,7 тис. авто).

Найпопулярніші гібриди в Україні – Toyota. Японський бренд займає перше місце як у новому, так і у вживаному сегменті. Серед нових авто лідирує гібридний кросовер Toyota RAV4, також варто відзначити досить високий попит на недешевий преміальний Audi Q8.

Топ 3 найпопулярніших нових гібриди в Україні за квітень 2025 року:

  1. Toyota RAV4 – 268 проданих авто.
  2. Audi Q8 – 112 од.
  3. Toyota Yaris Cross – 109 од.
Важливо
Новий кросовер Toyota RAV4 2026 показали на перших офіційних фото
Новий кросовер Toyota RAV4 2026 показали на перших офіційних фото

У вживаному сегменті перше місце посідає гібрид Toyota Prius.

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

  1. Toyota Prius – 74 зареєстрованих авто.
  2. Kia Niro – 58 од.
  3. Toyota RAV4 – 47 од.

Між іншим, на українському ринку суттєво виріс і попит на електромобілі.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився доступний гібрид MG з витратою 5,2 л/100 км.