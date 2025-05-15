В Украине взлетел спрос на гибриды: какие новые и б/у модели покупают больше всего (фото)
Украинцы стали покупать значительно больше гибридных автомобилей. Наибольшим спросом пользуются модели Toyota.
Статистику продаж гибридов опубликовала ассоциация "Укравтопром".
За апрель 2025 года первую регистрацию в Украине прошли более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей. По сравнению с мартом отмечается рост продаж на 28,5%, а по сравнению с апрелем 2024 года — сразу на 46%.
Примечательно, что доля новых гибридов выросла с 51% до 63% (1,7 тыс. авто).
Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. Японский бренд занимает первое место как в новом, так и в подержанном сегменте. Среди новых авто лидирует гибридный кроссовер Toyota RAV4, также стоит отметить достаточно высокий спрос на недешевый премиальный Audi Q8.
Топ 3 самых популярных новых гибрида в Украине за апрель 2025 года:
- Toyota RAV4 — 268 проданных авто.
- Audi Q8 — 112 ед.
- Toyota Yaris Cross — 109 ед.
В подержанном сегменте первое место занимает гибрид Toyota Prius.
Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:
- Toyota Prius — 74 зарегистрированных авто.
- Kia Niro — 58 ед.
- Toyota RAV4 — 47 ед.
Между прочим, на украинском рынке существенно вырос и спрос на электромобили.
Также Фокус писал, что в Украине появился доступный гибрид MG с расходом 5,2 л/100 км.