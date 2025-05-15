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Авто

В Украине взлетел спрос на гибриды: какие новые и б/у модели покупают больше всего (фото)

Toyota RAV4, Самые популярные гибриды в Украине, Самые популярные гибриды, гибриды в Украине
Фото: Toyota | Toyota RAV4 остается самым популярным гибридом в Украине

Украинцы стали покупать значительно больше гибридных автомобилей. Наибольшим спросом пользуются модели Toyota.

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Статистику продаж гибридов опубликовала ассоциация "Укравтопром".

За апрель 2025 года первую регистрацию в Украине прошли более 2,7 тыс. гибридных легковых автомобилей. По сравнению с мартом отмечается рост продаж на 28,5%, а по сравнению с апрелем 2024 года — сразу на 46%.

Toyota Prius, Самые популярные гибриды, Самые популярные гибриды в Украине, гибриды в Украине, гибриды в Украине Fullscreen
Toyota Prius лидирует в подержанном сегменте
Фото: Toyota

Примечательно, что доля новых гибридов выросла с 51% до 63% (1,7 тыс. авто).

Самые популярные гибриды в Украине — Toyota. Японский бренд занимает первое место как в новом, так и в подержанном сегменте. Среди новых авто лидирует гибридный кроссовер Toyota RAV4, также стоит отметить достаточно высокий спрос на недешевый премиальный Audi Q8.

Топ 3 самых популярных новых гибрида в Украине за апрель 2025 года:

  1. Toyota RAV4 — 268 проданных авто.
  2. Audi Q8 — 112 ед.
  3. Toyota Yaris Cross — 109 ед.
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Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 показали на первых официальных фото
Новый кроссовер Toyota RAV4 2026 показали на первых официальных фото

В подержанном сегменте первое место занимает гибрид Toyota Prius.

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

  1. Toyota Prius — 74 зарегистрированных авто.
  2. Kia Niro — 58 ед.
  3. Toyota RAV4 — 47 ед.

Между прочим, на украинском рынке существенно вырос и спрос на электромобили.

Также Фокус писал, что в Украине появился доступный гибрид MG с расходом 5,2 л/100 км.