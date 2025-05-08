В Украине стремительно выросли продажи электрокаров: самые популярные модели (фото)
Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали существенный рост. За апрель зарегистрировано 5792 новых и подержанных электрокара.
Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с мартом отмечается рост на 23,7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — сразу на 37%. Подавляющее большинство проданных электрокаров (5623) являются легковыми.
Новых электромобилей поставили на учет 922 (+30%), а подержанных — 4701 (+37%). Из 169 коммерческих электрокаров только 9 являются новыми.
В новом сегменте преобладают модели китайского производства. Лидером является BYD Song Plus.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за апрель 2025 года:
- BYD Song Plus — 179 проданных авто.
- Volkswagen ID.Unyx — 153 ед.
- Audi Q4 — 75 ед.
- Zeekr 001 — 63 ед.
- Zeekr 7X — 43 ед.
Среди подержанных электрокаров на украинском рынке преобладают Tesla и Nissan.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 552 зарегистрированных авто.
- Nissan Leaf — 544 ед.
- Tesla Model 3 — 478 ед.
- Kia Niro — 350 ед.
- Hyundai Kona — 296 ед.
Всего за четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 18 597 новых и подержанных электрокаров.
Между прочим, спрос на подержанные автомобили в Украине тоже растет.
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