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Авто

В Украине стремительно выросли продажи электрокаров: самые популярные модели (фото)

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Фото: ABC News | Продажи электрокаров в Украине выросли на 37%

Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали существенный рост. За апрель зарегистрировано 5792 новых и подержанных электрокара.

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Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с мартом отмечается рост на 23,7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — сразу на 37%. Подавляющее большинство проданных электрокаров (5623) являются легковыми.

BYD Song Plus, электромобили в Украине, продажи электромобилей в Украине, самые популярные электромобили, электромобили в Украине Fullscreen
BYD Song Plus — самый популярный новый электромобиль в Украине
Фото: BYD Auto

Новых электромобилей поставили на учет 922 (+30%), а подержанных — 4701 (+37%). Из 169 коммерческих электрокаров только 9 являются новыми.

В новом сегменте преобладают модели китайского производства. Лидером является BYD Song Plus.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за апрель 2025 года:

  1. BYD Song Plus — 179 проданных авто.
  2. Volkswagen ID.Unyx — 153 ед.
  3. Audi Q4 — 75 ед.
  4. Zeekr 001 — 63 ед.
  5. Zeekr 7X — 43 ед.
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Среди подержанных электрокаров на украинском рынке преобладают Tesla и Nissan.

Tesla Model Y, электромобили в Украине, продажи электромобилей в Украине, самые популярные электромобили, электромобили в Украине Fullscreen
Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте
Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y — 552 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Leaf — 544 ед.
  3. Tesla Model 3 — 478 ед.
  4. Kia Niro — 350 ед.
  5. Hyundai Kona — 296 ед.

Всего за четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 18 597 новых и подержанных электрокаров.

Между прочим, спрос на подержанные автомобили в Украине тоже растет.

Также Фокус рассказывал о самых популярных роскошных авто в Украине.