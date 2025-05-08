В Украине стремительно выросли продажи электрокаров: самые популярные модели (фото)

Продажи электромобилей в Украине продемонстрировали существенный рост. За апрель зарегистрировано 5792 новых и подержанных электрокара.

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Такую статистику обнародовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с мартом отмечается рост на 23,7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — сразу на 37%. Подавляющее большинство проданных электрокаров (5623) являются легковыми.

BYD Song Plus — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: BYD Auto

Новых электромобилей поставили на учет 922 (+30%), а подержанных — 4701 (+37%). Из 169 коммерческих электрокаров только 9 являются новыми.

В новом сегменте преобладают модели китайского производства. Лидером является BYD Song Plus.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за апрель 2025 года:

BYD Song Plus — 179 проданных авто. Volkswagen ID.Unyx — 153 ед. Audi Q4 — 75 ед. Zeekr 001 — 63 ед. Zeekr 7X — 43 ед.

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Среди подержанных электрокаров на украинском рынке преобладают Tesla и Nissan.

Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 552 зарегистрированных авто. Nissan Leaf — 544 ед. Tesla Model 3 — 478 ед. Kia Niro — 350 ед. Hyundai Kona — 296 ед.

Всего за четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 18 597 новых и подержанных электрокаров.

Между прочим, спрос на подержанные автомобили в Украине тоже растет.

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