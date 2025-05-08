В Україні стрімко зросли продажі електрокарів: найпопулярніші моделі (фото)

Продажі електромобілів в Україні продемонстрували суттєвий ріст. За квітень зареєстровано 5792 нових та вживаних електрокари.

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Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".

Порівняно з березнем відзначається ріст на 23,7%, а порівняно з квітнем минулого року — одразу на 37%. Переважна більшість проданих електрокарів (5623) є легковими.

BYD Song Plus — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: BYD Auto

Нових електромобілів поставили на облік 922 (+30%), а вживаних – 4701 (+37%). Із 169 комерційних електрокарів лише 9 є новими.

У новому сегменті переважають моделі китайського виробництва. Лідером є BYD Song Plus.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за квітень 2025 року:

BYD Song Plus – 179 проданих авто. Volkswagen ID.Unyx – 153 од. Audi Q4 – 75 од. Zeekr 001 – 63 од. Zeekr 7X – 43 од.

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Серед вживаних електрокарів на українському ринку переважають Tesla та Nissan.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y – 552 зареєстрованих авто. Nissan Leaf – 544 од. Tesla Model 3 – 478 од. Kia Niro – 350 од. Hyundai Kona – 296 од.

Усього за чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 18 597 нових та вживаних електрокарів.

Між іншим, попит на вживані автомобілі в Україні теж зростає.

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