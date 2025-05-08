В Україні стрімко зросли продажі електрокарів: найпопулярніші моделі (фото)
Продажі електромобілів в Україні продемонстрували суттєвий ріст. За квітень зареєстровано 5792 нових та вживаних електрокари.
Таку статистику оприлюднила асоціація "Укравтопром".
Порівняно з березнем відзначається ріст на 23,7%, а порівняно з квітнем минулого року — одразу на 37%. Переважна більшість проданих електрокарів (5623) є легковими.
Нових електромобілів поставили на облік 922 (+30%), а вживаних – 4701 (+37%). Із 169 комерційних електрокарів лише 9 є новими.
У новому сегменті переважають моделі китайського виробництва. Лідером є BYD Song Plus.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за квітень 2025 року:
- BYD Song Plus – 179 проданих авто.
- Volkswagen ID.Unyx – 153 од.
- Audi Q4 – 75 од.
- Zeekr 001 – 63 од.
- Zeekr 7X – 43 од.
Серед вживаних електрокарів на українському ринку переважають Tesla та Nissan.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 552 зареєстрованих авто.
- Nissan Leaf – 544 од.
- Tesla Model 3 – 478 од.
- Kia Niro – 350 од.
- Hyundai Kona – 296 од.
Усього за чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 18 597 нових та вживаних електрокарів.
Між іншим, попит на вживані автомобілі в Україні теж зростає.
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