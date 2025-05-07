В Украине растет спрос на подержанные авто: самые популярные модели (фото)

Украинцы стали покупать больше авто с пробегом. За апрель первую регистрацию в Украине прошли 20,7 тыс. подержанных машин.

Related video

Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf — самое популярное подержанное авто в Украине Фото: Volkswagen

По сравнению с апрелем 2024 года отмечается рост на 5% по сравнению с апрелем 2024 года. Рынок подержанных автомобилей постепенно восстанавливается после падения в начале нынешнего года.

Средний возраст впервые поставленных на учет авто с пробегом — 9,5 года. Почти половина из них (46%) являются бензиновыми. Доля электромобилей составляет 23%, дизельных авто — 22%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 4%.

Renault Megane также пользуется спросом Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине неизменны — это модели С-класса от Volkswagen, Renault и Skoda. Лидером остается Volkswagen Golf. Также в топ 10 — сразу три электрокара.

Важно

Не "шестисотый": названо самое популярное роскошное авто в Украине (фото)

Самые популярные авто с пробегом в Украине за апрель 2025 года:

Volkswagen Golf — 1189 зарегистрированных авто. Renault Megane — 838. Skoda Octavia — 696. Tesla Model Y — 552. Nissan Leaf — 544. Audi Q5 — 511. Volkswagen Tiguan — 510. Volkswagen Passat — 491. Nissan Rogue — 488. Tesla Model 3 — 478.

Всего за четыре месяца 2025 года в Украине первую регистрацию прошли 71,3 тыс. авто с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, в апреле в Украине резко выросли и продажи новых автомобилей.

Также Фокус писал, что из-за пошлин Трампа в США дорожают подержанные авто.