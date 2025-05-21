Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota RAV4 в Украине (фото)

Новая Toyota RAV4 шестого поколения появится на украинском рынке в 2026 году. Кроссовер представили исключительно в гибридных версиях.

Related video

Об этом сообщается на официальном сайте Toyota в Украине.

Кроссовер Toyota RAV4 новой генерации ожидается в Украине в середине 2026 года. Модель будет постепенно выводиться на рынки разных стран с конца нынешнего года.

В Украине кроссовер ожидается в 2026 году Фото: Toyota

Как известно, нынешний кроссовер Toyota RAV4 в Украине является одним из самых популярных новых авто на рынке и самым массовым гибридом.

Именно в гибридных версиях и дебютировала новая Toyota RAV4 2026, а вот информации о бензиновых модификациях пока нет (их могут оставить в отдельных странах).

Важно

Цена $18000 и запас хода 630 км: Toyota выпустила стильного соперника Tesla Model Y (фото)

Стандартный гибрид Toyota RAV4 2026 стал мощнее — 229 л. с. с передним приводом и 236 л. с. — с полным. Плагин-гибрид Toyota RAV4 PHEV дебютировал в 268-сильном переднеприводном и 320-сильном полноприводном вариантах. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 5,8 с, а запас хода на электротяге вырос до 100 км.

Салон Toyota RAV4 стал более современным Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 подросла до 4,6 м в длину, а ее внешность стала более выразительной. В линейке появились версии GR Sport и Woodland с иным дизайном передней части.

В салоне Toyota RAV4 2026 установили современный виртуальный щиток приборов и новую мультимедийную систему с большим (до 12,9 дюйма) тачскрином, а также миниатюрный джойстик КПП.

Между прочим, недавно дебютировал самый большой электрокроссовер Toyota для семьи.

Также Фокус писал о новом компактном внедорожнике Toyota Land Cruiser FJ.