Suzuki Jimny отримав оригінального молодшого брата за $5000 (фото)
У Suzuki Jimny несподівано з’явився незвичний дешевий молодший брат. Компактний хетчбек S-Presso перетворили на близнюка позашляховика.
Про дешевийклон Suzuki Jimny розповідає сайт Carscoops.
Клон Suzuki Jimny створила індонезійська компанія GH Style. Оригінальне авто планують випускати невеликими серіями.
Мініатюрний 3,5-метровий Suzuki S-Presso індійського виробництва вартістю від $5000 отримав передню частину від Jimny: в позашляховика запозичили фари, решітку радіатора та бампер. Крім того, довелося замінити капот та передні крила хетчбека.
Також встановили масивний пластиковий обвіс, спойлер на даху та оригінальні білі колісні диски у стилі 80-х років. Кліренс Suzuki S-Presso дещо збільшили.Важливо
Салон Suzuki S-Presso не зазнав змін. Усередині встановлено оригінальну круглу центральну панель, на яку перенесли цифровий щиток приладів та сенсорний дисплей.
Стандартним залишився і двигун Suzuki S-Presso. Автомобіль оснащений 1,0-літровим бензиновим мотором потужністю 67 к. с. і доступний із 5-ступінчастими механічною або роботизованою КПП. Маса мініатюрного хетчбека складає усього 700 кг.
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