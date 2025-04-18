Suzuki створила мініатюрний гібридний кросовер із витратою 5 л на 100 км (фото)

Suzuki Swift отримав оригінальну модифікацію Allgrip FX. Компактний міський хетчбек перетворили на кросовер.

Related video

Про кросовер Suzuki Swift розповіли на нідерландському сайті AutoWeek.

Хетчбек-кросовер оснащений економічною гібридною установкою Фото: Suzuki

Саме представництво Suzuki у Нідерландах втілило в життя оригінальний проєкт. FX розшифровують як Fun eXplorer ("дослідник веселощів") За основу взяли повнопривідний варіант моделі, який уже доступний в низці країн ЄС.

Хетчбеку Suzuki Swift збільшили кліренс на 30 мм (до 170 мм) та додали захисні накладки на бампери та колісні арки. Автомобіль отримав чорні 16-дюймові диски із шинами для кросоверів розміром 195/55 R16. Також з’явилися додаткова діодна оптика та багажник на даху.

На даху встановили багажник Фото: Suzuki

Салон Suzuki Swift 2025 змінився менше. Його оздобили шкірою, а на підлозі з’явилися гумові килимки.

Важливо

Міський малюк: тест-драйв нового Suzuki Swift

Силова установка Suzuki Swift Allgrip FX залишилася без змін. Повнопривідний хетчбек-кросовер оснащений 1,2-літровим 82-сильним двигуном із "м’якою" гібридною установкою та 5-ступінчастою механічною КПП. Середня витрата пального становить приблизно 5 л на 100 км.

Салон Suzuki Swift оздобили шкірою Фото: Suzuki

Новий Suzuki Swift Allgrip FX поки залишиться шоукаром. Наразі його не планують запускати у виробництво.

До речі, на європейський ринок виходить перший електромобіль Suzuki – компактний кросовер eVitara.

Також Фокус писав про оригінальний шестиколісний пікап Suzuki Jimny.