Suzuki создала миниатюрный гибридный кроссовер с расходом 5 л на 100 км (фото)

Suzuki Swift получил оригинальную модификацию Allgrip FX. Компактный городской хэтчбек превратили в кроссовер.

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О кроссовере Suzuki Swift рассказали на нидерландском сайте AutoWeek.

Хэтчбек-кроссовер оснащен экономичной гибридной установкой Фото: Suzuki

Именно представительство Suzuki в Нидерландах воплотило в жизнь оригинальный проект. FX расшифровывают как Fun eXplorer ("исследователь веселья") За основу взяли полноприводный вариант модели, который уже доступен в ряде стран ЕС.

Хэтчбеку Suzuki Swift увеличили клиренс на 30 мм (до 170 мм) и добавили защитные накладки на бамперы и колесные арки. Автомобиль получил черные 16-дюймовые диски с шинами для кроссоверов размером 195/55 R16. Также появились дополнительная диодная оптика и багажник на крыше.

На крыше установили багажник Фото: Suzuki

Салон Suzuki Swift 2025 изменился меньше. Его отделали кожей, а на полу появились резиновые коврики.

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Силовая установка Suzuki Swift Allgrip FX осталась без изменений. Полноприводный хэтчбек-кроссовер оснащен 1,2-литровым 82-сильным двигателем с "мягкой" гибридной установкой и 5-ступенчатой механической КПП. Средний расход топлива составляет примерно 5 л на 100 км.

Салон Suzuki Swift украсили кожей Фото: Suzuki

Новый Suzuki Swift Allgrip FX пока останется шоукаром. На данный момент его не планируют запускать в производство.

Кстати, на европейский рынок выходит первый электромобиль Suzuki — компактный кроссовер eVitara.

Также Фокус писал об оригинальном шестиколесном пикапе Suzuki Jimny.