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Авто

Suzuki Jimny получил оригинального младшего брата за $5000 (фото)

Клон Suzuki Jimny, Suzuki Jimny, Suzuki S-Presso
Клон Suzuki Jimny создали на базе хэтчбека S-Presso

У Suzuki Jimny неожиданно появился необычный дешевый младший брат. Компактный хэтчбек S-Presso превратили в близнеца внедорожника.

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О дешевыйклон Suzuki Jimny рассказывает сайт Carscoops.

Suzuki S-Presso, Клон Suzuki Jimny, Suzuki Jimny Fullscreen
Suzuki S-Presso получил массивный пластиковый обвес

Клон Suzuki Jimny создала индонезийская компания GH Style. Оригинальное авто планируют выпускать небольшими сериями.

Миниатюрный 3,5-метровый Suzuki S-Presso индийского производства стоимостью от $5000 получил переднюю часть от Jimny: у внедорожника позаимствовали фары, решетку радиатора и бампер. Кроме того, пришлось заменить капот и передние крылья хэтчбека.

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У Suzuki Jimny позаимствовали переднюю часть

Также установили массивный пластиковый обвес, спойлер на крыше и оригинальные белые колесные диски в стиле 80-х годов. Клиренс Suzuki S-Presso несколько увеличили.

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Салон Suzuki S-Presso не претерпел изменений. Внутри установлена оригинальная круглая центральная панель, на которую перенесли цифровой щиток приборов и сенсорный дисплей.

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В салоне щиток приборов расположен по центру
Фото: Suzuki

Стандартным остался и двигатель Suzuki S-Presso. Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 67 л.с. и доступен с 5-ступенчатыми механической или роботизированной КПП. Масса миниатюрного хэтчбека составляет всего 700 кг.

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