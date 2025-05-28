300 сил і багате оснащення: на український ринок виходить недорогий кросовер MG (фото)

Новий MG HS другого покоління привезли в Україну. Недорогий компактний кросовер запропонують у бензинових та гібридних версіях.

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Кросовер MG HS підріс до 4,65 м у довжину та став виразнішим на вигляд, аніж попередник, якого свого часу тестував Фокус. Його силует стрімкіший, а широка решітка радіатора поєднується з вузькими діодними фарами.

Кросовер підріс у розмірах і став просторішим Фото: MG

У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї. Новий MG HS 2025 став просторішим усередині, а об’єм багажника зріс до 507-1484 л у бензинових версіях і 441-1291 л – в гібридах.

Наразі кросовер MG HS доступний лише в багато укомплектованій версії LUX. Вона включає безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, підігрів крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника.

Недорога модель багато оснащена Фото: MG

Також передбачено набір електронних "помічників" (автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон) і систему напівавтономного руху.

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На перших порах у продаж надійшли найпотужніші варіанти MG HS 2025 із 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 231 к. с. (від 1 261 061 грн) та 300-сильний плагін-гібрид (від 1 615 346 грн), здатний проїхати до 120 км на електротязі.

Об"єм багажника складає 507 л в бензинових версіях і 441 л — в гібридах Фото: MG

Невдовзі у лінійці MG HS в Україні з’являться базовий 1,5-літровий турбомотор на 172 к. с. та 224-сильна гібридна модифікація із середньою витратою 5,5 л/100 км.

Між іншим, нещодавно на українському ринку дебютував молодший брат цієї моделі — новий MG ZS.

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