Продаватимуть в Україні: на ринок Європи виходить електрокросовер MG за 20 000 євро (фото)

На автошоу в Барселоні показали новий електромобіль MG S5. Доступний кросовер із багатим оснащенням і запасом ходу до 480 км виводять на європейський ринок.

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Про новий електрокросовер MG S5 в європейській специфікації розповіли на сайті Motor.es.

Новий MG S5 став наступником моделі ZS EV, адже кросовер MG ZS другого покоління тепер випускають тільки в бензинових та гібридних версіях. Європейські ціни становлять від 32 990 до 38 990 євро, проте з урахуванням субсидій на електрокари в ЄС вони наразі знижені до 19 990 – 25 990 євро.

Запас ходу MG S5 сягає 480 км Фото: MG

4,5-метровий кросовер MG S5 вирізняється обтічним дизайном із тоненькими діодними фарами. В основі авто лежить платформа хетчбека MG4, який свого часу побував на тесті Фокусу.

У салоні всіх MG S5 2025 встановлено цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 453-1441 л.

Новий електромобіль MG S5 доступний у двох багато оснащених версіях. Базовий варіант Comfort отримав 17-дюймові диски, клімат-контроль, датчик світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Електрокросовер багато оснащений Фото: MG

Версія Luxury додає камери кругового огляду, датчик дощу, електропривід сидінь та дверей багажника, підігрів крісел та керма.

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На перших порах новий MG S5 буде доступний у двох задньопривідних версіях:

170 к. с. і 250 Н∙м, 8 с до 100 км/год, батарея на 49 кВт∙год, запас ходу 340 км;

230 к. с. і 350 Н∙м, 6,3 с до 100 км/год, батарея на 64 кВт∙год, запас ходу 480 км.

400-вольтне електрообладнання MG S5 дозволяє швидку зарядку потужністю до 139 кВт. У такому режимі поповнити заряд батареї на 80% можна за 24-28 хвилин.

Об"єм багажника MG S5 складає 453-1441 л Фото: MG

Електрокросовер MG S5 з’явиться і на українському ринку – цю інформацію підтвердив Фокусу офіційний імпортер бренду.

Очікується в Україні і нещодавно представлений недорогий кросовер MG із витратою 5,2 л на 100 км.

Також Фокус писав, що в на європейський ринок виходить недорогий рамний пікап.