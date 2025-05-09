Будут продавать в Украине: на рынок Европы выходит электрокроссовер MG за 20000 евро (фото)

На автошоу в Барселоне показали новый электромобиль MG S5. Доступный кроссовер с богатым оснащением и запасом хода до 480 км выводят на европейский рынок.

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О новом электрокроссовере MG S5 в европейской спецификации рассказали на сайте Motor.es.

Новый MG S5 стал преемником модели ZS EV, ведь кроссовер MG ZS второго поколения теперь выпускается только в бензиновых и гибридных версиях. Европейские цены составляют от 32 990 до 38 990 евро, однако с учетом субсидий на электрокары в ЕС они на данный момент снижены до 19 990 — 25 990 евро.

Запас хода MG S5 достигает 480 км Фото: MG

4,5-метровый кроссовер MG S5 отличается обтекаемым дизайном с тоненькими диодными фарами. В основе авто лежит платформа хэтчбека MG4, который в свое время побывал на тесте Фокуса.

В салоне всех MG S5 2025 установлен цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 453-1441 л.

Новый электромобиль MG S5 доступен в двух богато оснащенных версиях. Базовый вариант Comfort получил 17-дюймовые диски, климат-контроль, датчик света, камеру, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Электрокроссовер богато оснащен Фото: MG

Версия Luxury добавляет камеры кругового обзора, датчик дождя, электропривод сидений и дверей багажника, подогрев кресел и руля.

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На первых порах новый MG S5 будет доступен в двух заднеприводных версиях:

170 л. с. и 250 Н∙м, 8 с до 100 км/ч, батарея на 49 кВт∙ч, запас хода 340 км;

230 л. с. и 350 Н∙м, 6,3 с до 100 км/ч, батарея на 64 кВт∙ч, запас хода 480 км.

400-вольтовое электрооборудование MG S5 позволяет быструю зарядку мощностью до 139 кВт. В таком режиме пополнить заряд батареи на 80% можно за 24-28 минут.

Объем багажника MG S5 составляет 453-1441 л. Фото: MG

Электрокроссовер MG S5 появится и на украинском рынке — эту информацию подтвердил Фокусу официальный импортер бренда.

Ожидается в Украине и недавно представленный недорогой кроссовер MG с расходом 5,2 л на 100 км.

Также Фокус писал, что в на европейский рынок выходит недорогой рамный пикап.