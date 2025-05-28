300 сил и богатое оснащение: на украинский рынок выходит недорогой кроссовер MG (фото)

Новый MG HS второго поколения привезли в Украину. Недорогой компактный кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Кроссовер MG HS подрос до 4,65 м в длину и стал выразительнее на вид, чем предшественник, которого в свое время тестировал Фокус. Его силуэт более стремительный, а широкая решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами.

Кроссовер подрос в размерах и стал просторнее Фото: MG

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Новый MG HS 2025 стал просторнее внутри, а объем багажника вырос до 507-1484 л в бензиновых версиях и 441-1291 л — в гибридах.

Сейчас кроссовер MG HS доступен только в богато укомплектованной версии LUX. Она включает бесключевой доступ, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеры кругового обзора, датчики света и дождя, подогрев кресел, электроприводы сидений и дверей багажника.

Недорогая модель богато оснащена Фото: MG

Также предусмотрен набор электронных "помощников" (автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон) и система полуавтономного движения.

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На первых порах в продажу поступили самые мощные варианты MG HS 2025 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л. с. (от 1 261 061 грн) и 300-сильный плагин-гибрид (от 1 615 346 грн), способный проехать до 120 км на электротяге.

Объем багажника составляет 507 л в бензиновых версиях и 441 л — в гибридах Фото: MG

Вскоре в линейке MG HS в Украине появятся базовый 1,5-литровый турбомотор на 172 л. с. и 224-сильная гибридная модификация со средним расходом 5,5 л/100 км.

Между прочим, недавно на украинском рынке дебютировал младший брат этой модели — новый MG ZS.

Также Фокус писал, что в Украине появится мощный и недорогой спорткар MG на 540 сил.