У спортивному стилі: тест-драйв нового кросовера MG HS

MG HS Trophy — найпотужніший кросовер у бюджетному сегменті. Фокус виявив сильні та слабкі сторони оновленої моделі та визначив, чи можна вважати її спортивною.

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Цей кросовер має потужний 2,0-літровий турбомотор і демонструє непогану динаміку. У нього шкіряний салон і шикарні спортивні сидіння. Мова йде не про дорогу модель, а про доступний MG HS у топовій спортивній версії Trophy. Кросовер недавно пройшов оновлення і тепер потрапив на тест Фокуса.

Широка "паща" решітки радіатора поєднується з вигнутими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн MG HS 2024

Новий MG HS 2024 став яскравішим на вид та більш хижим завдяки зміненій передній частині. Широка "паща" радіаторної решітки поєднується із вузькими світлодіодними фарами. У кросовера випуклі боковини і вигнута віконна лінія, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені оновленими ліхтарями.

Усі версії MG HS обладнані 18-дюймовими дисками, а топовий 2,0-літровий варіант Trophy видають хіба написи на кузові. Оновлення зробили авто трохи більшим.

18-дюймові диски є частиною базової комплектації Фото: Тарас Брязгунов

Розміри MG HS 2024:

довжина – 4610 мм;

ширина – 1876 мм;

висота – 1685 мм;

колісна база – 2720 мм.

Розширені задні крила підкреслені новими ліхтарями Фото: Тарас Брязгунов

Стильно і яскраво — салон MG HS

Заглядаємо всередину. Інтер’єр MG HS у версії Trophy зустрічає нас червоно-чорною шкірою з контрастними швами та справжнім алюмінієм. Педалі і пороги прикрашені металічними накладками. Дефлектори обдуву за дизайном нагадують турбіни. Якість оздоблення непогана, враховуючи ціну авто, і жорсткого пластику в салоні небагато.

На трьохспицевому кермі шкіра перфорована. Його обід скошений знизу та доповнений напливами в районі хвата рук, а ще встановлена велика червона кнопка активації режиму Super Sport. Відмінністю MG HS Trophy є віртуальна панель приладів, яка міняє графіку і колір залежно від обраного режиму їзди. Приміром, в Super Sport вона стає яскраво-помаранчевою

В версії Trophy салон оздоблений червоною шкірою та алюмінієм Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер MG HS 2024 зберігає 10,1-дюймовий тачскрін, проте мультимедійна система у нього нова. Її меню дуже просте і зрозуміле, також є Android Auto і Apple CarPlay. Хоча варто відзначити, що новий MG One має сучаснішу мультимедійну систему.

Через меню мультимедіа відбувається і налаштування клімату, що не дуже зручно. Утім, на центральній панелі все ж передбачено низку кнопок для керування низкою функцій.

Нижче під кришкою в невеликій ніші знаходяться USB-роз’єми. У салоні вистачає відсіків для дрібного багажу: окрім немаленького бардачка, це невеликий відсік зліва від керма, кишені у спинках сидінь та досить місткий бокс у підлокітнику.

У варіанті Trophy встановлена цифрова панель приладів Фото: Тарас Брязгунов В режимі Super Sport графіка дисплею стає яскраво-помаранчевою Фото: Тарас Брязгунов

Просторний і місткий

У всіх MG HS 2024 кермова колонка регулюється за висотою і глибиною, а водійське крісло має електропривід. Знайти зручну позицію за кермом неважко.

Версія Trophy додає електропривід сидіння пасажира. До того ж, у цьому випадку встановлені шикарні спортивні сидіння з інтегрованими підголовниками – рідкість у авто цього цінового сегменту. Вони пружні й чудово утримують спину, та й виглядають дуже ефектно.

Ковшеподібні спортивні крісла мають чулову бокову підтримку Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду чимало місця для ніг Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в кросовері досить висока, тому оглядовість вперед і на всі боки непогана. А от огляд назад обмежений через невелике скло та високу віконну лінію, проте у всіх MG HS 2024 є камера заднього огляду.

Другий ряд приємно дивує простором. Місця для ніг – більш ніж достатньо, та й над головою залишається непоганий запас. До того ж, у спинок регулюється кут нахилу.

Особливої згадки заслуговує підлокітник – він якісно виконаний і навіть оздоблений алюмінієм. Також у задніх пасажирів є вентиляційні дефлектори та USB-порти.

Об'єм багажника MG HS складає 463 л Фото: Тарас Брязгунов Зы складеними задніми сидіннями виходить 1287-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою багажника є органайзер Фото: Тарас Брязгунов Кросовер має запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника складає 463 л у звичному стані та 1287 л – зі складеними задніми кріслами. Під підлогою ховається органайзер для дрібної поклажі, а під ним – запаска-докатка. У MG HS Trophy двері багажника доповнені електроприводом.

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Комплектація MG HS

Навіть базове оснащення MG HS 2024 досить багате – оздоблення екошкірою, безключовий доступ, панорамний дах, кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік, круїз-контроль, датчик світла

Варіант Trophy додає двозонний клімат-контроль, датчик дощу, та систему контроля "сліпих" зон. Утім, хотілося б, аби систем безпеки було більше, тим паче, що у компактнішого електричного MG ZS EV є і автоматичне гальмування, і утримання в смузі.

Ніша в центральній консолі ховає USB-роз'єми Фото: Тарас Брязгунов Пыдлокытник ховає місткий відсік з охолодженням У кросовера досить місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Ліворуч від керма розташований невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов Задній підлокітник оздоблений алюмінієм Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є окремі дефлектори обдуву та USB-порти Фото: Тарас Брязгунов

Бадьорий та тяговитий – двигун MG HS

Кросовер MG HS в Україні пропонують із двома бензиновими турбомоторами. Базова версія оснащена 1,5-літровою 162-сильною турбочетвіркою, а от в Trophy встановлений 2,0-літровий двигун на 228 к. с.

Потужніший мотор, звісно, цікавіший. Тяги у нього більш ніж достатньо, особливо в середньому діапазоні оборотів. Максимальний крутний момент сягає 360 Н∙м при 2500-4000 об/хв.

2,0-літровий турбомотор потужний, але має добрий "апетит" Фото: Тарас Брязгунов

Четвірка має бадьорий характер і досить швидко набирає обороти. Якщо обрати режим із гучною назвою Super Sport, то вона швидше відгукується на натиснення педалі газу. Краще всього мотор проявляє себе з 2500 об/хв, однак після 4000 об/хв стає досить гучним.

Динаміка MG HS досить непогана: він стартує до 100 км/год за 8,6 с і напрочуд легко досягає 130-140 км/год. Максимальна швидкість складає 210 км/год.

Проте за це доводиться розплачуватися підвищеним споживанням пального. У нас під час тесту вийшло 10 л/100 км по місту і 7,7 л/100 км на трасі, хоча при активній їзді чи в заторах витрата може зрости і д 12 л/100 км. Паспортний показник — 8,2 л/100 км у змішаному циклі.

Дволітровий MG HS демонструє непогану динаміку Фото: Тарас Брязгунов

Роботизована 6-ступінчаста КПП з двома зчепленнями в спортивному режимі працює значно краще, аніж у стандартному. Вона не лише швидко перемикає передачі, але й працює більш плавно та без поштовхів.

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Комфорт переважає спорт

2,0-літровий кросовер MG HS є повнопривідним, хоча із кліренсом 175 мм і 18-дюймовими шинами більше розрахований на легке бездоріжжя.

На асфальті ж повний привід забезпечує добре зчеплення з дорогою, що особливо актуально взимку. Кермо MG HS наповнене тяжкістю і досить різке, хоча все ж хотілося б більше інформативності. Автомобіль добре його слухається і досить маневрений, хоча у швидких віражах подекуди проявляється недостатня повертаємість.

Підвіска кросовера налаштована на комфорт

Хоча кросовер досить швидкий, та його підвіску не можна назвати спортивною – вона більше налаштована на комфорт і легко справляється з більшістю вибоїн. Крени кузова, звісно, присутні, проте їх не можна назвати критичними. Шумоізоляція салону досить непогана, хіба після 110 км/год чути шини авто.

Ціна MG HS 2024

Новий MG HS в Україні коштує від 935 333 гривень за 1,5-літрову версію, а 2,0-літровий повнопривідний варіант Trophy обійдеться в 1 200 261 грн. Вартість – одна із основних переваг MG HS, адже кросовери аналогічної потужності зазвичай суттєво дорожчі.

У всіх MG HS світлодіодні фари Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий MG HS у версії Trophy – досить потужний кросовер за доступною ціною. Його салон із ковшеподібними кріслами порадує цінителів спортивного стилю, та й динаміка непогана, проте хотілося, аби й шасі авто було більше налаштоване на керованість.

Плюси MG HS:

невисока ціна;

хороша динаміка;

багате оснащення.

Мінуси MG HS:

підвищена витрата пального;

мало сучасних систем безпеки.

Технічні характеристики MG HS

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1995 Потужність двигуна, к. с./об/хв 228/5300 Обертальний момент, Нм/об/хв 360/2500 - 4000 Коробка передач 6-ст. робот з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального 8,2 л/100 км Макс. швидкість, км/год 210 Розгін 0–100 км/год, с 8,6 Об'єм паливного баку, л 55

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