На украинский рынок выходит внедорожник Jeep с палаткой и расходом 5,6 л/100 км (фото)

Линейку Jeep Avenger в Украине пополнила полноприводная внедорожная внедорожная версия 4xe. Кроссовер оснащен гибридной установкой.

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Новый Jeep Avenger 4xe выходит на украинский рынок в версии Overland, а также в особом лимитированном исполнении The North Face. Его подробности раскрыли на официальном сайте Jeep в Украине.

Кроссовер оснастили гибридной установкой Фото: Jeep

Кроссовер Jeep Avenger 4xe оснащен 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем с 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой и отдельным электромотором на задней оси.

Суммарная отдача составляет 136 л. с. Гибрид Jeep Avenger 4xe способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с, а средний расход топлива составляет 5,6-5,7 л на 100 км.

Jeep Avenger 4xe имеет увеличенный клиренс Фото: Jeep

Кроме того, кроссоверу увеличили клиренс до 210 мм и установили многорычажную заднюю подвеску и черные 17-дюймовые диски. Есть и система Selec-Terrain с набором режимов для разных типов бездорожья.

Важно

Самый маленький в семье: тест-драйв нового кроссовера Jeep Avenger

Цена Jeep Avenger 4xe Overland стартует с 1 320 200 гривен. Оснащение включает 10-дюймовый тачскрин, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, подогрев сидений и лобового стекла, набор систем безопасности.

Версия The North Face отличается особым внутренним убранством Фото: Jeep

Версия The North Face стоит 1 441 700 гривен и будет выпущена лимитированной серией из 4806 авто (4806 м — высота горы Монблан). Такой кроссовер отличается особой окраской, ярким декором и иной внутренней отделкой.

Комплектация The North Face включает палатку The North Face включает палатку Фото: Jeep

Комплектация Jeep Avenger 4xe The North Face дополнена бесключевым доступом, навигацией и электроприводом двери багажника. К тому же, в комплекте с авто идет фирменная палатка.

Между прочим, недавно рассекретили новый Jeep Cherokee, который существенно изменился.

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