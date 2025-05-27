Недорогой электрокроссовер Opel получил экстремальную версию для украинских дорог (фото)

Новый Opel Frontera 2025 получил оригинальную модификацию Gravel. Кроссовер подготовили к бездорожью.

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Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Внедорожный тюнинг Opel Frontera изготовили специально для автошоу XS CARNIGHT, которое пройдет с 28 мая по 1 июня на озере Вертерзее в Австрии. Проект воплотили в жизнь в дизайн-студии в Рюссельхайме.

Opel Frontera получил багажник на крыше и крепления для снаряжения на боковинах Фото: Stellantis

Новый Opel Frontera Gravel рассчитан на несложное бездорожье. Кроссовер получил внедорожные шины BF Goodrich на 16-дюймовых дисках Borbet. Кроме того, установили лебедку и дополнительную диодную оптику.

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На крыше появился багажник, а на боковинах — крепления для снаряжения. Также Opel Frontera Gravel отличается особой окраской песочного цвета с черными и оранжевыми акцентами. Салон кроссовера не показали, однако известно, что внутри также добавили оранжевые вставки.

Кроссовер оснастили лебедкой и дополнительной оптикой Фото: Stellantis

Для доработки выбрали электромобиль Opel Frontera. Кроссовер оснащен 113-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 44,2 кВт∙ч, а его запас хода достигает примерно 300 км.

Между прочим, недавно показали и мощный спортивный электрокроссовер Opel на 280 сил.

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