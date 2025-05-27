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Авто

Недорогой электрокроссовер Opel получил экстремальную версию для украинских дорог (фото)

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Фото: Stellantis | Opel Frontera подготовили к бездорожью

Новый Opel Frontera 2025 получил оригинальную модификацию Gravel. Кроссовер подготовили к бездорожью.

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Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Внедорожный тюнинг Opel Frontera изготовили специально для автошоу XS CARNIGHT, которое пройдет с 28 мая по 1 июня на озере Вертерзее в Австрии. Проект воплотили в жизнь в дизайн-студии в Рюссельхайме.

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Opel Frontera получил багажник на крыше и крепления для снаряжения на боковинах
Фото: Stellantis

Новый Opel Frontera Gravel рассчитан на несложное бездорожье. Кроссовер получил внедорожные шины BF Goodrich на 16-дюймовых дисках Borbet. Кроме того, установили лебедку и дополнительную диодную оптику.

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На крыше появился багажник, а на боковинах — крепления для снаряжения. Также Opel Frontera Gravel отличается особой окраской песочного цвета с черными и оранжевыми акцентами. Салон кроссовера не показали, однако известно, что внутри также добавили оранжевые вставки.

Opel Frontera 2025, Opel Frontera GRAVEL, новый Opel Frontera, кроссовер Opel, электромобиль Opel Fullscreen
Кроссовер оснастили лебедкой и дополнительной оптикой
Фото: Stellantis

Для доработки выбрали электромобиль Opel Frontera. Кроссовер оснащен 113-сильным мотором на передней оси и батареей емкостью 44,2 кВт∙ч, а его запас хода достигает примерно 300 км.

Между прочим, недавно показали и мощный спортивный электрокроссовер Opel на 280 сил.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивном внедорожном суперкаре мощностью 2100 л. с.