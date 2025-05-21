Электромотор и 280 сил: представлен самый быстрый кроссовер Opel (фото)

Новый Opel Mokka 2025 получил экстремальную гоночную версию GSE Rally. Скоростной кроссовер является электрокаром.

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Электромобиль Opel Mokka GSE Rally создали для соревнований ADAC Opel Electric Rally Cup. Авто подготовили по требованиям нового гоночного класса FIA eRally5.

Электрокар оснастили 280-сильным мотором Фото: Opel

Калийный кроссовер Opel Mokka оснастили мотором на 280 л. с. и 345 Н∙м на передней оси (его позаимствовали у Alfa Romeo Junior Veloce и Abarth 600e). Программное обеспечение силовой установки и аккумулятора на 54 кВт∙ч доработали.

Кроме того, установили дифференциал повышенного трения, улучшенные тормоза и спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein, а трансмиссию автомобиля усилили.

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Развивает 270 км/ч: в Киеве засветился редкий заряженный Opel (фото)

Новый Opel Mokka GSE Rally отличается от стандартной модели яркой окраской и особыми колесными дисками. В салоне установили каркас безопасности, систему пожаротушения и спортивные кресла Sparco с шеститочечными ремнями безопасности.

В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности Фото: Opel

Примечательно, что электромобиль Opel Mokka GSE Rally не останется чисто гоночной разработкой, ведь уже готовится к дебюту серийный вариант заряженного кроссовера и первые его изображения уже опубликовали.

Кстати, недавно в Киеве засветился редкий спортивный минивэн Opel.

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