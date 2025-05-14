Маленький снаряд: самый быстрый кроссовер Opel показали до презентации (видео)

Кроссовер Opel Mokka получит мощную заряженную версию GSE. Она дебютирует до конца 2025 года и будет электрической.

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Первые подробности и тизеры Opel Mokka GSE появились на официальном сайте концерна Stellantis.

GSE — новая спортивная линейка Opel, причем все модели будут электрифицированными. Ранее представили плагин-гибриды Opel Astra GSE и Grandland GSE, однако теперь решили, что в спортивном семействе будут электрокары.

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На тизерах видно, что новый Opel Mokka GSE будет отличаться более агрессивным дизайном с измененными бамперами, особым декором и большими колесными дисками.

Opel Mokka GSE будет электрокаром Фото: скриншот / YouTube

Ожидается, что электромобиль Opel Mokka GSE оснастят силовой установкой на 280 л. с. и 345 Н∙м от Abarth 600e и Alfa Romeo Junior Veloce. Разгон до сотни составит примерно 6 с, то есть это будет самый быстрый кроссовер Opel. С батареей на 54 кВт∙ч запас хода достигнет 400 км.

Кроме того, кроссовер Opel Mokka GSE получит пере настроенную подвеску и более эффективные тормоза с ярко-желтыми суппортами. В Opel отмечают, что модели GSE будут более стабильными в поворотах, при торможении и на большой скорости во время езды по автобану.

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