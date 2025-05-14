Маленький снаряд: найшвидший кросовер Opel показали до презентації (відео)

Кросовер Opel Mokka отримає потужну заряджену версію GSE. Вона дебютує до кінця 2025 року і буде електричною.

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Перші подробиці та тизери Opel Mokka GSE з’явилися на офіційному сайті концерну Stellantis.

GSE – нова спортивна лінійка Opel, причому всі моделі будуть електрифікованими. Раніше представили плагін-гібриди Opel Astra GSE та Grandland GSE, проте тепер вирішили, що у спортивному сімействі будуть електрокари.

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На тизерах видно, що новий Opel Mokka GSE вирізнятиметься агресивнішим дизайном зі зміненими бамперами, особливим декором та більшими колісними дисками.

Opel Mokka GSE буде електрокаром Фото: скриншот / YouTube

Очікується, що електромобіль Opel Mokka GSE оснастять силовою установкою на 280 к. с. і 345 Н∙м від Abarth 600e та Alfa Romeo Junior Veloce. Розгін до сотні складе приблизно 6 с, тобто це буде найшвидший кросовер Opel. Із батареєю на 54 кВт∙год запас ходу сягне 400 км.

Крім того, кросовер Opel Mokka GSE отримає пере налаштовану підвіску та ефективніші гальма з яскраво-жовтими супортами. В Opel зазначають, що моделі GSE будуть стабільнішими у поворотах, при гальмуванні та на великій швидкості під час їзди по автобану.

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