Електромотор і 280 сил: представлено найшвидший кросовер Opel (фото)
Новий Opel Mokka 2025 отримав екстремальну гоночну версію GSE Rally. Швидкісний кросовер є електрокаром.
Про найшвидший кросовер Opel розповіли на сайті концерну Stellantis.
Електромобіль Opel Mokka GSE Rally створили для змагань ADAC Opel Electric Rally Cup. Авто підготували за вимогами нового гоночного класу FIA eRally5.
Калійний кросовер Opel Mokka оснастили мотором на 280 к. с. та 345 Н∙м на передній вісі (його запозичили в Alfa Romeo Junior Veloce та Abarth 600e). Програмне забезпечення силової установки та акумулятора на 54 кВт∙год доопрацювали.
Крім того, встановили диференціал підвищеного тертя, покращені гальма та спортивну підвіску з амортизаторами Bilstein, а трансмісію автомобіля посилили.
Новий Opel Mokka GSE Rally відрізняється від стандартної моделі яскравим забарвленням та особливими колісними дисками. У салоні встановили каркас безпеки, систему пожежегасіння та спортивні крісла Sparco з шеститочковими пасками безпеки.
Примітно, що електромобіль Opel Mokka GSE Rally не залишиться чисто гоночною розробкою, адже вже готується до дебюту серійний варіант зарядженого кросовера і перші його зображення вже опублікували.
До речі, нещодавно в Києві засвітився рідкісний спортивний мінівен Opel.
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