Електромотор і 280 сил: представлено найшвидший кросовер Opel (фото)

Новий Opel Mokka 2025 отримав екстремальну гоночну версію GSE Rally. Швидкісний кросовер є електрокаром.

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Електромобіль Opel Mokka GSE Rally створили для змагань ADAC Opel Electric Rally Cup. Авто підготували за вимогами нового гоночного класу FIA eRally5.

Електрокар оснастили 280-сильним мотором Фото: Opel

Калійний кросовер Opel Mokka оснастили мотором на 280 к. с. та 345 Н∙м на передній вісі (його запозичили в Alfa Romeo Junior Veloce та Abarth 600e). Програмне забезпечення силової установки та акумулятора на 54 кВт∙год доопрацювали.

Крім того, встановили диференціал підвищеного тертя, покращені гальма та спортивну підвіску з амортизаторами Bilstein, а трансмісію автомобіля посилили.

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Новий Opel Mokka GSE Rally відрізняється від стандартної моделі яскравим забарвленням та особливими колісними дисками. У салоні встановили каркас безпеки, систему пожежегасіння та спортивні крісла Sparco з шеститочковими пасками безпеки.

У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки Фото: Opel

Примітно, що електромобіль Opel Mokka GSE Rally не залишиться чисто гоночною розробкою, адже вже готується до дебюту серійний варіант зарядженого кросовера і перші його зображення вже опублікували.

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