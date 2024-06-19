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Авто

Alfa Romeo розкрила подробиці недорогого спортивного електрокросовера (фото)

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Фото: Stellantis | Alfa Romeo Junior Veloce вирізняється агресивним дизайном

Кросовер Alfa Romeo Junior Veloce оснастили 280-сильним електромотором. Автомобілю також доопрацювали шасі, а його дизайн став агресивнішим.

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Нова Alfa Romeo Junior (раніше відома, як Milano) отримає потужну спортивну версію Veloce. Кросовер буде електромобілем, а його ціна складе трохи більше, ніж 40 000 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

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Кросовер оснастили 280-сильним електромотором
Фото: Stellantis

Кросовер Alfa Romeo Junior Veloce оснастили електромотором на 280 к. с. і 345 Н∙м. Цікаво, що раніше італійський автовиробник анонсував потужність на рівні 240 сил.

Розгін до сотні займе менш, ніж 6 с. Акумуляторна батарея на 54 кВт∙год забезпечує запас ходу майже 400 км.

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Салон оздоблений алькантарою
Фото: Stellantis

Аби справитися з такою тягою, встановлено спортивний диференціал Torsen. Також доопрацювали кермове управління і підвіску Alfa Romeo Junior, а кліренс занизили на 25 мм. Діаметр передніх гальмівних дисків збільшили до 380 мм.

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Відрізнити електромобіль Alfa Romeo Junior Veloce можна за агресивнішими бамперами, обвісом та 20-дюймовими дисками. Візерунок радіаторної решітки імітує логотип Alfa Romeo.

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Кросовер отримав спортивні крісла
Фото: Stellantis

У салоні Alfa Romeo Junior Veloce встановлені спортивні кермо та крісла. У оздобленні використали алькантару.

До речі, недавно повернули у виробництво класичний спорткар Alfa Romeo 80-х.

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