Недорогий електрокросовер Opel отримав екстремальну версію для українських доріг (фото)
Новий Opel Frontera 2025 отримав оригінальну модифікацію Gravel. Кросовер підготували до бездоріжжя.
Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Позашляховий тюнінг Opel Frontera виготовили спеціально для автошоу XS CARNIGHT, яке пройде з 28 травня до 1 червня на озері Вертерзее в Австрії. Проєкт втілили у життя в дизайн-студії у Рюссельхаймі.
Новий Opel Frontera Gravel розрахований на нескладне бездоріжжя. Кросовер отримав позашляхові шини BF Goodrich на 16-дюймових дисках Borbet. Крім того, встановили лебідку та додаткову діодну оптику.Важливо
На даху з’явився багажник, а на боковинах – кріплення для спорядження. Також Opel Frontera Gravel вирізняється особливим забарвленням пісочного кольору з чорними та помаранчевими акцентами. Салон кросовера не показали, проте відомо, що всередині також додали помаранчеві вставки.
Для доопрацювання обрали електромобіль Opel Frontera. Кросовер оснащений 113-сильним мотором на передній вісі та батареєю ємністю 44,2 кВт∙год, а його запас ходу сягає приблизно 300 км.
Між іншим, нещодавно показали і потужний спортивний електрокросовер Opel на 280 сил.
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