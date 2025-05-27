Недорогий електрокросовер Opel отримав екстремальну версію для українських доріг (фото)

Новий Opel Frontera 2025 отримав оригінальну модифікацію Gravel. Кросовер підготували до бездоріжжя.

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Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Позашляховий тюнінг Opel Frontera виготовили спеціально для автошоу XS CARNIGHT, яке пройде з 28 травня до 1 червня на озері Вертерзее в Австрії. Проєкт втілили у життя в дизайн-студії у Рюссельхаймі.

Opel Frontera отримав багажник на даху і кріплення для спорядження на боковинах Фото: Stellantis

Новий Opel Frontera Gravel розрахований на нескладне бездоріжжя. Кросовер отримав позашляхові шини BF Goodrich на 16-дюймових дисках Borbet. Крім того, встановили лебідку та додаткову діодну оптику.

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На даху з’явився багажник, а на боковинах – кріплення для спорядження. Також Opel Frontera Gravel вирізняється особливим забарвленням пісочного кольору з чорними та помаранчевими акцентами. Салон кросовера не показали, проте відомо, що всередині також додали помаранчеві вставки.

Кросовер оснастили лебідеою і додатковою оптикою Фото: Stellantis

Для доопрацювання обрали електромобіль Opel Frontera. Кросовер оснащений 113-сильним мотором на передній вісі та батареєю ємністю 44,2 кВт∙год, а його запас ходу сягає приблизно 300 км.

Між іншим, нещодавно показали і потужний спортивний електрокросовер Opel на 280 сил.

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